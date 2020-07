Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (29.07.2020/ac/a/nw)



BerlinFrankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) und erhöhen das Kursziel von 20 auf 21 Euro.Das Unternehmen habe am Dienstag den Bericht für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Trotz der allgemein schweren wirtschaftlichen Bedingungen durch Corona habe das Unternehmen mit den Zahlen und den Entwicklungen der ersten sechs Monate überzeugen können. Der Umsatz habe im Vergleich zur Vorjahresperiode um 21% von 5,5 Mio. Euro auf 6,6 Mio. Euro gesteigert werden können. Das Nettoergebnis habe bei 1,22 Mio. Euro, ein Plus von 20% gelegen. Die cash-getriebenen Funds from Operations hätten um 26% auf nahezu 2,8 Mio. Euro erhöht werden können. Der FFO je Aktie habe trotz einer im September 2019 erfolgten Kapitalerhöhung von 56 Cent auf 63 Cent je Aktie gesteigert werden können.Auch auf der Ankaufsseite habe das Unternehmen weitere sehr gute Fortschritte machen können. Am vergangenen Freitag habe DEFAMA den Zukauf eines Baumarktes und einer Photovoltaik-Anlage bekanntgegeben. Zusammen habe die Investitionshöhe rund 8 Mio. Euro betragen und die Erträge würden um über 800 Tsd. Euro jährlich erhöht. Inklusive der Transaktion umfasse das Portfolio der Gesellschaft nunmehr 39 Standorte mit einer annualisierten Jahresnettomiete von 14 Mio. Euro und einem annualisierten FFO von rund 6,7 Mio. Euro. DEFAMA habe mit den beiden in 2020 getätigten Ankäufen bereits rund 17 Mio. Euro investiert und sei schon früh im Jahresverlauf im Bereich des angestrebten Ankaufvolumens. Die Analysten von SRC Research würden jedoch weiterhin davon ausgehen, dass im zweiten Halbjahr weitere Ankäufe folgen würden, die das Portfolio und die Erträge nochmals weiter ausbauen würden.Auf Basis der schon getätigten Ankäufe und der weiteren Erwartungen hätten die Analysten von SRC Research ihre Schätzung für das laufende Geschäftsjahr angehoben und würden nunmehr von einem FFO von 5,9 Mio. Euro ausgehen, somit rund 200 Tsd. Euro über ihre alten Erwartung und der Guidance des Unternehmens. Ebenfalls hätten sie ihre Erwartung für die kommenden Jahre deutlich angehoben und würden nunmehr von einem FFO von 7,3 Mio. Euro in 2021 und 8,4 Mio. Euro in 2022 ausgehen (bisher: 6,5 Mio. Euro bzw. 7,5 Mio. Euro). Alles in allem führe dies zu einer Erhöhung ihre Kursziels von 20 Euro auf 21 Euro.