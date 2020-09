Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (01.09.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) weiterhin zu kaufen.DEAG habe am vergangenen Freitag Q2-Zahlen veröffentlicht und die Ergebniserwartung für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert.Im zweiten Quartal habe DEAG Erlöse i.H.v. 5,6 Mio. Euro erzielt (Vj.: 38,4 Mio. Euro). Da das Eventgeschäft in den letzten Monaten durch die COVID-19-Pandemie zum Erliegen gekommen sei, habe DEAG alternative Veranstaltungskonzepte wie die "BW-Kulturwasen" in Stuttgart oder die "Stage Drive Kulturbühne" in Frankfurt durchgeführt. Die Erlöse würden primär aus diesen neuen Veranstaltungsformaten sowie aus Versicherungserstattungen (4,1 Mio. Euro) resultieren, die als Umsätze gebucht worden seien. Hinsichtlich des Abwicklungsprozesses mit der Versicherung spreche das Unternehmen von einem reibungslosen Schadensausgleich. Neben den bisher erhaltenen Versicherungszahlungen würden sich derzeit weitere 5,1 Mio. Euro im Abwicklungsprozess befinden, die in H2/20 ausgezahlt werden sollten.Trotz der signifikant rückläufigen Umsätze sei das EBITDA in Q2/20 nur auf -1,5 Mio. Euro zurückgegangen (Vj.: 2,1 Mio. Euro). Grund hierfür seien auch zahlreiche Kostensenkungsmaßnahmen. Die höchsten Einsparungen habe DEAG bei den Vertriebskosten (-2,4 Mio. Euro qoq) sowie den Verwaltungskosten (-1,5 Mio. Euro qoq) erzielt. Das Periodenergebnis habe sich aufgrund erhöhter planmäßiger Abschreibungen auf Leasing-Nutzungsrechte sowie Kaufpreisallokationen auf -3,3 Mio. Euro reduziert (Vj.: -1,1 Mio. Euro). Die Cash-Position verringere sich per 30.06.2020 auf 39,8 Mio. Euro. Da DEAG neben den Liquiden Mittel über FK-Linien i.H.v. rund 10 Mio. Euro verfüge, hätten sich die vorhandenen Liquiden Mittel auf ca. 50 Mio. Euro belaufen. Damit sei das Unternehmen aktuell nach Erachten des Analysten solide aufgestellt, um die Einbußen durch bestehende Veranstaltungsverboten der nächsten Monate zu kompensieren.Im April habe der Vorstand für FY 2020 in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der "Corona-Krise" einen moderaten bzw. deutlichen Rückgang bei Umsatz und EBITDA in Aussicht gestellt. Nun habe DEAG die Ergebniserwartung konkretisiert und gehe vor dem Hintergrund der soliden Entwicklung in H1/20 sowie der guten Aussichten in Bezug auf die Christmas Garden-Events mindestens von einem ausgeglichenen Ergebnis in FY 2020 aus. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Ticketverkäufe für die elf Christmas Garden-Standorte rechne DEAG damit, dass die erwartete Steigerung auf 1,2 bis 1,5 Mio. Besucher (Vj.: 950.000) sogar übertroffen werde. Auch die jüngst bekannt gegebene Verlängerung des Verbots für Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31.12.2020 ändere aufgrund zahlreicher durch DEAG initiierter Sicherheitsmaßnahmen an dieser Einschätzung nichts. So könne DEAG bspw. durch personalisierte und zeitgebundene Tickets den Besucherstrom regulieren. Auch der Analyst gehe von einem erfolgreichen Verlauf der Christmas Garden-Events aus und rechne daher allein durch dieses Format mit Erlösen i.H.v. 26 Mio. Euro, wovon ca. 90% auf Q4/20 entfallen dürften.Ende letzter Woche habe das Robert-Koch-Institut (RKI) verkündet, dass es ab Anfang 2021 mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus rechne. Allerdings dürften laut RKI zu Beginn des Jahres noch nicht genügend Impfstoff-Dosen für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dennoch werte der Analyst dies als positiven Newsflow für DEAG, da sich durch einen absehbaren Ausweg aus der Corona-Krise die Live-Entertainment-Branche seines Erachtens ab Q2/21 wieder sukzessive normalisieren würde. Für DEAG wäre dies enorm wichtig, da das Unternehmen aktuell über eine künftige Umsatzbasis von über 100 Mio. Euro verfüge. Diese basiere auf rund 2,5 Mio. verkauften Tickets sowie einer hohen Veranstaltungstreue der Kunden. Insgesamt würden nach Unternehmensangaben ca. 90% der Kunden trotz Eventverschiebung ihre Tickets behalten. Markmann halte es daher für plausibel, dass DEAG in Q2 und Q3/21 den vorhandenen "Auftragsbestand" von 100 Mio. Euro in Umsätze ummünzen könne. Für Q4/21 rechne er mit Erlösen auf Vorkrisenniveau (MONe: 65 Mio. Euro), sodass DEAG im Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von 165Mio. Euro erwirtschaften dürfte. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2022 sollte DEAG dann an den Wachstumspfad vor der "Corona-Krise" anknüpfen und eine Topline von 211 Mio. Euro erzielen.DEAG habe ein den Umständen entsprechend solides zweites Quartal präsentiert. Wenngleich Markmann für Q3/20 ebenfalls von einer vergleichsweisen schwachen operativen Entwicklung ausgehe, dürfte das Jahresschlussquartal durch die Christmas Garden-Events deutlich erfolgreicher verlaufen. Unter Berücksichtigung einer Entspannung der Corona-Pandemie ab 2021 sollte es DEAG mit der vorhandenen Umsatzbasis gelingen, spürbare operative Fortschritte zu erzielen. Nach Anpassung der Analystenprognosen reduziere sich das DCF-basierte Kursziel auf 4,30 Euro (zuvor: 5,80 Euro).Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie. (Analyse vom 01.09.2020)