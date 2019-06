Börsenplätze DEAG-Aktie:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (25.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) weiterhin zu kaufen.Ende vergangener Woche habe DEAG durch Zukäufe in der Schweiz die vierte Übernahmerunde im laufenden Jahr verkündet. Da DEAG noch zahlreiche weitere Expansionsmöglichkeiten sehe und die Nachfrage institutioneller Investoren nach der 20 Mio. Euro-Anleihe 2018/2023 unverändert sehr hoch sei, sei das Anleihevolumen nun um 5,0 Mio. Euro aufgestockt worden.Durch Mehrheitsbeteiligungen an der Live Music Production LMP S.A. und der Live Music Entertainment S.A., die zur Unternehmensgruppe des Promoters und Veranstalters Michael Drieberg gehören würden, erschließe DEAG neben der deutschsprachigen nun auch die französischsprachige Schweiz. Ähnlich wie DEAG seien die erworbenen Gesellschaften in den Bereichen Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live Events und Konzerten tätig.Der Fokus liege dabei auf französischsprachigen Künstlern und Veranstaltungen wie z.B. Disney sur Glace, Patrick Bruel oder Michel Sardou. Wachstumspotenziale möchte DEAG insbesondere im Live-Entertainment- und Ticketing-Geschäft heben, da erfolgreiche Events, die bisher ausschließlich in der deutsch- oder französischsprachigen Schweiz stattgefunden hätten, perspektivisch auch in der jeweils anderen Region angeboten werden könnten.Aus dem kombinierten Geschäft rechne DEAG mit einem profitablen Umsatzpotenzial in Höhe von 35,0 Mio. CHF. Der Analyst gehe davon aus, dass davon etwas mehr als die Hälfte dem bisherigen Geschäft von DEAG zuzuordnen sei. Die neuen Gesellschaften dürften daher einen Jahresumsatz zwischen 13,0 und 15,0 Mio. CHF erwirtschaften, wovon etwa 40% noch im laufenden Jahr anfallen würden (MONe: Umsatz in Höhe von 5,6 Mio. Euro, EBITDA ca. 0,2 Mio. Euro). Zum Kaufpreis habe das Unternehmen keine Angaben gemacht, der Analyst schätze die Auszahlung auf rund 3,0 Mio. Euro.DEAG habe in den letzten Monaten strategisch die richtigen Schritte eingeleitet, um weiter profitabel zu wachsen. Dies zeige sich auch in der erfreulichen Performance der DEAG-Aktie (6M relativ zum CDAX: +28,2%).Nach Anpassung der Prognosen infolge des jüngsten Zukaufs sowie der FK-Aufnahme erhöht Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Kursziel auf 6,00 Euro (zuvor: 5,80 Euro) und bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie. (Analyse vom 25.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link