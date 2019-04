Börsenplätze DEAG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,34 EUR +4,58% (02.04.2019, 13:57)



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,31 EUR +3,86% (02.04.2019, 14:10)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

ERMK



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (02.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) weiterhin zu kaufen.DEAG habe vergangenen Freitag den Finanzbericht 2018 und den Ausblick 2019 veröffentlicht.Erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2018: Im Jahresschlussquartal habe DEAG mit Erlösen von 47,4 Mio. Euro (Vj.: 48,4 Mio. Euro) ein EBIT i.H.v. 2,4 Mio. Euro (Vj.: 5,9 Mio. Euro) erzielt. Der Rückgang sei primär auf die ehemalige Tochtergesellschaft Raymond Gubbay Limited zurückzuführen, die zu Ende H1 2018 entkonsolidiert worden sei. Auf Gesamtjahressicht habe DEAG dennoch ein Umsatzniveau von 200,2 Mio. Euro (+25,3% yoy) sowie ein EBIT von 10,6 Mio. Euro (+109,7% yoy) erreicht und damit die Ende letzten Jahres angehobenen Jahresziele (Umsatz: > 200 Mio. Euro vs. zuvor mind. 190 Mio. Euro; EBIT: > 10 Mio. Euro vs. zuvor mind. 7 Mio. Euro) erfüllt. Veranstaltungshighlights in 2018 seien z.B. im Geschäftsfeld Rock/Pop die Live-Events mit Ed Sheeran oder Iron Maiden sowie im Bereich Classics & Jazz die Konzerte von Anna Netrebko und Yusif Eyvazov gewesen. Aber auch in den neueren Geschäftsfeldern Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions dürfte DEAG durch margenstärkeren eigenen Content (z.B. Disney-on-Ice-Shows) Zuwächse erzielt haben.Margenstärkere Live-Events in 2019 im Fokus: Nach der guten operativen Entwicklung in 2018 stelle DEAG mit der Guidance für 2019 weiteres Wachstum in Aussicht ("Umsatz und EBITDA moderat über Vorjahr"). Das erwartete Umsatzwachstum führe Markmann u.a. auf den gut gefüllten Veranstaltungskalender im Bereich Rock/Pop und Classics & Jazz zurück. Hierbei gelte es allerdings zu berücksichtigen, dass DEAG in 2019 mit dem Top Star Ed Sheeran nur vier Konzerte (vs. 7 im Vj.) veranstalte, wodurch die Dynamik im Geschäftsfeld Rock/Pop etwas zurückgehen sollte. Für stärkere Wachstumsimpulse dürfte die Expansion des erfolgreichen Christmas Garden-Formats sowie der Disney-on-Ice-Shows sorgen. Hierbei stelle DEAG bis Ende 2019 eine Verdopplung der Standorte auf sechs (Christmas Gardens) bzw. bis 2020 auf zwölf (Disney-on-Ice) in Aussicht. Der von Markmann erwartete Ergebnisrückgang resultiere aus dem Wegfall des Sonderertrags von 5,3 Mio. Euro in Folge des Verkaufs der Raymond Gubbay Ltd. in Q2 2018, den DEAG nach Erachten des Analysten nicht gänzlich durch organisches Wachstum kompensieren könne.Positiv hervorzuheben sei jedoch, dass DEAG durch das jüngst gegründete JV zwischen der Tochtergesellschaft Kilimanjaro und dem Theater-Produzenten Joshua Andrews sein Produktportfolio weiter diversifiziere. Für 2019 ff. würden so zusätzliche Wachstumsfelder erschlossen, die der Analyst aufgrund der noch sehr geringen Visibilität ebenso wie anorganisches Wachstum nicht in seinen Prognosen berücksichtigt habe.DEAG habe erfreuliche Zahlen für 2018 präsentiert und eine vielversprechende Guidance gegeben. Für frische Impulse könnten Meldungen in Bezug auf die avisierte Buyand-Build-Strategie sowie Fortschritte beim Ausbau der neueren Geschäftsfelder sorgen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, hat sein Bewertungsmodell fortgeschrieben und bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie mit leicht erhöhtem Kursziel von 5,50 Euro (zuvor: 5,30 Euro). (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link