Unternehmensnachrichten



Die Aktien von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) seien heute aufgrund von Meldungen über Insiderkäufe sprunghaft gestiegen. Nach Angaben der Aufsichtsbehörden habe Niklas Östberg, CEO des Unternehmens, am 10. Februar ein großes Aktienpaket gekauft. Östberg habe einen Anteil im Wert von 14 Millionen Euro gekauft. Von Insidern getätigte Käufe würden von den Märkten oft als gutes Omen angesehen.



Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) habe für das Jahr 2021 eine Dividende von 08,5 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Ausschüttungsquote werde 55% betragen. Das Unternehmen habe außerdem bestätigt, dass es für 2023-2025 weiterhin ein jährliches Wachstum von 6-8% und ein bereinigtes EPS-Wachstum von 12-15% erwarte. Siemens Healthineers habe außerdem mitgeteilt, dass es im Jahr 2022 60 Millionen Euro in den Ausbau seines Produktionsstandorts in Kemnath investieren werde.



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843) habe mitgeteilt, dass der bereits angekündigte Aktienrückkauf in Höhe von 1 Milliarde Euro heute beginnen werde.



Einschätzungen von Analysten



- Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888) sei von M.M. Warburg auf "Kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 173,00 Euro gesetzt worden. (15.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren heute höher, so die Experten von XTB.Die Stimmung an den Märkten habe sich verbessert, nachdem Russland bekannt gegeben habe, dass ein Teil der Truppen von der Grenze zur Ukraine abgezogen werde. Russland habe mitgeteilt, dass die Truppen wie erwartet nach dem Ende der Militärübungen abziehen würden. Die über Nacht veröffentlichten Satellitendaten hätten jedoch gezeigt, dass die Präsenz russischer Truppen in der Nähe der Grenze zugenommen habe. Die Situation ändere sich schnell und Händler sollten sich auf volatile Märkte einstellen.Die deutschen ZEW-Indices für Februar seien heute um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Index für die Erwartungen sei von 51,7 auf 54,3 (Erwartung: 55,0) gestiegen, während sich der Index zur aktuellen Lage von -10,2 auf -8,1 (Erwartung: -6,0) verbessert habe. Laut dem ZEW-Institut würden die Umfrageteilnehmer die Aufhebung weiterer Covid-19-Beschränkungen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 und eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs erwarten. Die Banken seien am optimistischsten gewesen, während der Bausektor am wenigsten optimistisch gewesen sei.