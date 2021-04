Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) kämpfe weiterhin damit, sich oberhalb der Preiszone von 15.310 Punkten zu halten. Der Index sei heute Morgen über diese Zone ausgebrochen, habe sich aber später wieder darunter zurückgezogen. Der Pullback sei am SMA50 und SMA200 (M30-Chart) gestoppt worden und nun versuche der Index erneut über die Marke von 15.310 Punkten auszubrechen. Sollte der DE30 darüber ausbrechen, läge das nächste Ziel für die Bullen bei 15.360 Punkten, wo sich das 61,8% Fibonacci-Retracement der jüngsten Korrektur befinde.



Laut einem Bericht der "Financial Times" habe Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403, Vz.) seine Manager gewarnt, sich auf große Produktionsverzögerungen und -stopps im zweiten Quartal aufgrund von Engpässen auf dem globalen Chipmarkt vorzubereiten. Laut den Führungskräften des Unternehmens sei die Chip-Knappheit das größte Problem, mit dem Volkswagen derzeit konfrontiert sei, und das zweite Quartal könnte schlimmer sein als das erste. Ähnliche Äußerungen seien letzte Woche von Daimler-Führungskräften gemacht worden.



SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) sei bei Goldman Sachs auf "kaufen" eingestuft worden. Das Kursziel sei auf 135 Euro gesetzt worden. Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) sei bei J.P. Morgan mit "kaufen" bewertet worden. Das Kursziel sei auf 150 Euro gesetzt worden. Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) sei von J.P. Morgan mit "kaufen" bewertet worden. Das Kursziel sei auf 100 Euro gesetzt worden.



26.04.2021







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten in die heutige Kassasitzung flach oder teilweise leicht höher, so die Experten von XTB.Die Sitzung sei bisher ruhig verlaufen und die wichtigsten Indices aus Europa hätten bisher in engen Bandbreiten um die Schlusskurse vom Freitag notiert. Der spanische IBEX (SPA35) (ISIN ES0SI0000005/ WKN 969223) sei der europäische Top-Performer und notiere 0,9% höher. Der niederländische AEX (NED25) (ISIN NL0000000107/ WKN 969241) hinke hinterher und gebe fast 0,4% nach.