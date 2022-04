Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) beginne mit der ersten Phase ihres Aktienrückkaufprogramms im Wert von 2 Milliarden Euro. Die erste Tranche von Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro solle zwischen dem 8. April und dem 7. November erworben werden. Das gesamte Rückkaufprogramm werde voraussichtlich spätestens im Dezember 2024 enden.



Einschätzungen von Analysten



- JPMorgan stufe K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88) auf "overweight" hoch. Kursziel: 44,50 Euro



- BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) sei bei Baader Helvea auf "add" herabgestuft worden. Kursziel: 60,00 Euro



- LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040) sei bei Baader Helvea auf "add" herabgestuft worden. Kursziel: 69,00 Euro



- Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) sei bei Baader Helvea auf "add" herabgestuft worden. Kursziel: 53,00 Euro (08.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche im Plus, so die Experten von XTB.Die europäischen Indices würden die zweitägige Verlustserie nach dem FOMC-Protokoll unterbrechen, und die wichtigsten Blue-Chip-Indices in Europa würden heute über 1% höher handeln. Der italienische FTSE MIB (ITA40) (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) sei mit einem Plus von 1,7% der Spitzenreiter, während die russischen Indices die einzigen seien, die niedriger notieren würden.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe es geschafft, wieder über den Bereich von 14.200-14.250 Punkten zu klettern. Die Aufwärtsbewegung sei jedoch zu Beginn der heutigen europäischen Sitzung in der Nähe des Swing-Levels von 14.350 Punkten gestoppt worden. Ein Pullback sei gestartet worden und die zuvor erwähnte Zone von 14.200-14.250 Punkten werde erneut getestet - diesmal als Unterstützung. Falls es den Bullen gelinge, sie zu verteidigen, stehe möglicherweise ein weiterer Angriff auf den Widerstand von 14.350 Punkten bevor. Andererseits könnte ein Durchbruch nach unten einen Pullback in Richtung der jüngsten Tiefs im Bereich von 14.045 Punkten ankündigen.