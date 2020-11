Zwei Berichte aus Deutschland seien heute Morgen veröffentlicht worden. Die BIP-Daten für das 3. Quartal hätten bei 8,5% im Quartalsvergleich gelegen und seien von 8,2% im Quartalsvergleich nach oben revidiert worden. Die Details hätten eine solide Leistung des privaten Konsums gezeigt, die Investitionen in Maschinen und Ausrüstung sowie die Exporte hätten solide zweistellige Zuwächse verzeichnet. Die Gesamtinvestitionen seien jedoch etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Der ifo-Geschäftsklimaindex für November habe sich ebenfalls als schwächer als erwartet erwiesen, wobei der Teilindex zu den Erwartungen auf den niedrigsten Stand seit Juni gefallen sei.



Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei gestern an der Widerstandszone bei 13.250 Punkten gescheitert. Der Index habe ein neues 2-Monatshoch bei etwa 13.300 Punkten erreicht, die Gewinne jedoch nicht halten können und sei unter die oben genannte Kurszone zurückgefallen. Der Rückgang sei an der 50-Stunden-Linie gestoppt worden und der DE30 sei danach wieder in Richtung 13.250 Punkte gestiegen. Auf dem Chart sei eine Abfolge von höheren Tiefs zu erkennen, was darauf hindeute, dass die Bullen weiterhin im Vorteil seien. Der Wirtschaftskalender sei heute überschaubar, sodass die Volatilität von den Schlagzeilen abhängen könnte. Es werde erwartet, dass das Biden-Team im Laufe des heutigen Tages die Kandidaten für die Spitzenpositionen in der Regierung benenne, was einige Bewegungen auslösen könnte. Kurzfristige Unterstützung gebe es an der 50-Stunden-Linie (13.170 Punkte) und der Aufwärtstrendlinie (13.080 Punkte). Die potenzielle Reichweite des Ausbruchs aus dem aufsteigenden Dreiecksmuster deute auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung des 13.600-Punkte-Bereichs hin.



Die Deutsche Börse habe angekündigt, dass es im 3. Quartal 2021 zu Veränderungen im deutschen Leitindex kommen werde. Die größte Änderung von allen sei, dass der Index von 30 auf 40 Mitglieder erweitert werde. Außerdem würden die Anforderungen an die Unternehmen für die Aufnahme in den deutschen Blue-Chip-Index verschärft, was im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) stehe.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte werden am Dienstag höher gehandelt, da die Investoren Trumps Empfehlung an die General Services Administration begrüßten, den Übergangsprozess zur Biden-Regierung einzuleiten, so die Experten von XTB.Donald Trump weigere sich immer noch, nachzugeben, aber die Empfehlung habe die Chancen für einen friedlichen Übergang erheblich erhöht.