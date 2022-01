SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) habe vorläufige Ergebnisse für Q4 2021 bekannt gegeben. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass der Cloud-Umsatz im 4. Quartal 2021 um 28% auf 2,61 Mrd. EUR (exp. 2,5 Mrd. EUR) gestiegen sei. Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 6% auf 7,98 Mrd. EUR gestiegen. SAP erwarte, dass der Cloud-Umsatz im Jahr 2022 bei konstanten Wechselkursen um 26% auf 11,85 Mrd. EUR steigen werde. Das deutsche Unternehmen habe außerdem bekannt gegeben, dass es im Zeitraum von Februar bis Dezember 2022 eigene Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde Euro kaufen werde. Die vollständigen Ergebnisse würden am 27. Januar 2022 veröffentlicht.



Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888) habe heute vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr bekannt gegeben. Das EBITDA habe rund 1,5 Mrd. Euro (Vorjahr 1,41 Mrd. Euro) betragen, der Umsatz rund 6,2 Mrd. Euro (Vorjahr 6,09 Mrd. Euro).



Einschätzung der Analysten



- Stifel stufe AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ) auf "Halten" hoch. Kursziel werde auf EUR19,00 gesetzt.



- Exane stufe KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888) mit "outperform" ein. Kursziel werde auf EUR126,00 gesetzt.



- Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) werde von der DZ BANK auf "buy" hochgestuft. Kursziel auf EUR 80 gesetzt. (14.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Tag der Woche niedriger, so die Experten von XTB.Die Märkte auf dem Alten Kontinent würden auf den gestrigen Ausverkauf an der Wall Street reagieren, wobei Unternehmen aus dem Technologiesektor und der Konsumgüterindustrie zu den größten Underperformern gehören würden. Der russische RTS (RUS50) sei mit einem Minus von 1,5% der größte Nachzügler unter den europäischen Blue-Chip-Indices. Die Indices aus dem Vereinigten Königreich und Belgien, die mehr oder weniger unverändert gehandelt würden, seien die Spitzenreiter.Das Statistische Bundesamt habe heute eine Schnellschätzung für das deutsche BIP-Wachstum 2021 veröffentlicht. Die Daten hätten den Markterwartungen entsprochen und ein Wachstum von 2,7% gezeigt. Die deutsche Wirtschaft dürfte im letzten Quartal 2021 zwischen 0,5 und 1% geschrumpft sein, da die sich verschlechternde Pandemiesituation die Produktion gedämpft habe. Das deutsche BIP sei 2021 um 2% niedriger als vor der Pandemie 2019 gewesen.Unternehmensnachrichten