Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde weiterhin innerhalb der Spanne gehandelt, die durch die Fibonacci-Retracements von 38,2% und 50% des Rückgangs von Februar bis März begrenzt sei. Der Index weise jedoch tiefere Hochs auf, was darauf hindeute, dass die Untergrenze im Zentrum des Geschehens bleiben könnte. Zum Zeitpunkt des Schreibens versuche sich der DE30 zu erholen, sei jedoch im Bereich von 10.400 Punkten beim 33er-EMA auf Widerstand gestoßen. Dieser gleitende Durchschnitt sei gestern recht gut in der Lage gewesen, die Aufwärtsbewegungen zu begrenzen, weshalb die Bullen weiterhin auf der Hut sein sollten. Die untere Grenze des Bereichs sei ein Teil der großen Unterstützungszone (10.000 bis 10.200 Punkte). Ein Durchbruch darunter könnte zu einem größeren Rückgang und einem Test der nächsten wichtigen Unterstützung beim Fibonacci-Retracement von 23,6% (9.500 Punkte) führen.



Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte der die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) innerhalb weniger Wochen das Geld ausgehen. Das Unternehmen versuche, sich Hilfe von mehreren Regierungen zu sichern und spreche unter anderem mit Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien. Ein 10 Milliarden EUR schweres Rettungspaket sei im Gespräch, das Bürgschaften, Kredite und Formen der Kapitalbeteiligung umfasse. Die Lufthansa erwarte für das erste Quartal 2020 einen EBIT-Verlust von 1,2 Milliarden EUR.



S&P habe neue Ratings für deutsche Kreditgeber angekündigt: Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB). Die Ratingagentur habe die Bewertung für die Commerzbank auf BBB+ mit negativem Ausblick gesenkt. Die Deutsche Bank sei bei BBB+ geblieben, aber ihr Ausblick sei auf negativ geändert worden. S&P erwarte, dass sich die Ertrags- und Vermögensqualität bis Ende 2020 und bis ins Jahr 2021 deutlich verschlechtern werde.



Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) habe eine Vereinbarung mit der Indian Oil Corp, der größten Raffinerie in Indien, erzielt. Linde werde das indische Unternehmen mit Sauerstoff und Stickstoff für eine Raffinerie in Ostindien beliefern. Eine Tochtergesellschaft von Linde werde eine Luftzerlegungsanlage in der Nähe der Raffinerie bauen, deren Fertigstellung für Oktober 2021 erwartet werde. Finanzielle Details seien nicht bekannt gegeben worden. (24.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa ziehen sich heute nach einer Reihe von negativen Berichten zurück, berichten die Experten von XTB.Das Coronavirus-Medikament von Gilead (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) solle in der ersten Phase der Versuche gescheitert sein, während es den europäischen Staats- und Regierungschefs nicht gelungen sei, einen Konsens über den "Recovery-Fund" zu erzielen. In der Zwischenzeit seien die ifo-Indices auf ein Rekordtief eingebrochen. Die Stimmung sei schlecht, aber die Indices hätten in der letzten Stunde versucht, sich zu erholen.