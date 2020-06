Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) habe gestern einen massiven Einbruch von 62% erlitten. Die Probleme seien noch lange nicht gelöst und der Aktienkurs sei heute um weitere 40% eingebrochen. Wirecard habe den Chief Operating Officer suspendiert, nachdem er bei zwei asiatischen Banken 1,9 Milliarden EUR nicht ausfindig habe machen können. Es gebe keine Gewissheit, dass die Gelder jemals wieder auftauchen würden, aber Wirecard habe gesagt, dass es mit Wirtschaftsprüfern, Treuhändern und Banken in Kontakt bleibe. Nichtsdestotrotz würden immer mehr Stakeholder von Wirecard sagen, dass persönliche Veränderungen im Unternehmen längst überfällig seien und inmitten der anhaltenden Krise sofort vorgenommen werden sollten.



Die "Brussels Times" habe berichtet, dass die Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) ihre belgische Tochter Belgian Airlines möglicherweise in Konkurs gehen lasse. Die Zeitung habe behauptet, dass eine solche Entscheidung getroffen werden könne, falls es der Lufthansa nicht gelinge, eine Rettungsaktion für die belgische Regierung durchzusetzen.



Die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) habe gesagt, durch die Coronavirus-Pandemie sei ihre Abhängigkeit von Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) geschrumpft. Das Unternehmen habe gesagt, die Krise habe zu einem Anstieg der Paketsendungen für andere Kunden geführt, und erwarte, dass sich dieser Trend in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen werde. Die Deutsche Post gehe auch von ihrer eigenen Annahme aus, in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 5% auf dem deutschen Markt und von 2% auf dem Weltmarkt zu erzielen.



Martin Brudermüller, der Vorstandsvorsitzende der BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11), habe gesagt, er sei sich bewusst, dass sein Unternehmen Ziel einer feindlichen Übernahme oder einer Aktion eines aktivistischen Investors sein könnte. Der Vorstand habe gesagt, das Unternehmen sei bereit, solchen Situationen entgegenzuwirken.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienindices in Europa verzeichnen am letzten Handelstag der Woche moderate Gewinne, so die Experten von XTB.Die meisten der wichtigsten Benchmarks aus Europa würden zwischen 0,5% und 1% zulegen. Der Europäische Rat halte heute eine Videokonferenz ab, um den EU-Sanierungsfonds zu diskutieren. Die Diskussionen würden voraussichtlich am Nachmittag abgeschlossen. Mit einer Entscheidung über den Fonds werde jedoch erst im Juli gerechnet, sodass die heutige Sitzung wahrscheinlich ein Nicht-Ereignis für die Märkte sein werde.Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe vor der Eröffnung der europäischen Sitzung erneut die 200-Stunden-Linie getestet und sich nach Beginn der Sitzung zurückgezogen. Der deutsche Leitindex schwanke zwischen dem oben genannten gleitenden Durchschnitt (12.365 Punkte) und der 50-Stunden-Linie (12.315 Punkte). Da für heute keine wichtigen Berichte oder Ereignisse geplant seien, könnte sich der DE30 vorerst weiterhin in dieser engen Spanne von 50 Punkten bewegen. Ein Durchbruch unter oder über einen dieser gleitenden Durchschnitte könnte als kurzfristiges Handelssignal gewertet werden. Im Falle eines Durchbruchs nach unten sollten die Händler die 12.150 Punkte als mögliche Unterstützung in Betracht ziehen. Dieses Niveau sei durch frühere Kursreaktionen und die 200-Tage-Linie gekennzeichnet. Nichtsdestotrotz scheinen die Märkte angesichts der sich verlangsamenden Erholungsrally nach einem Katalysator für die nächste große Bewegung zu suchen, sodass Vorsicht geboten ist, so die Experten von XTB.