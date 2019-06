Infineon (IFX.US / WKN: 623100) habe bekannt gegeben, dass es eine beschleunigte Kapitalerhöhung durchgeführt und 1,545 Mrd. EUR aufgenommen habe. Das Kapital werde zur Finanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition von Cypress Semiconductor (CY.US / ISIN: US2328061096) verwendet. Die Mittel seien durch den Aktienverkauf beschafft worden, und die damit einhergehende Zinsverwässerung könnte der Grund für den heutigen Ausverkauf von Infineon sein.



Airbus (AIR.DE oder AIR.FR / ISIN: NL0000235190) und Air Lease hätten gestern eine Absichtserklärung für insgesamt 100 Airbus-Jets unterzeichnet. Dies sei jedoch nicht das Ende der Großaufträge für Airbus-Flugzeuge, die während der diesjährigen "Paris Air Show" erteilt worden seien. Bloomberg habe berichtet, dass American Airlines (AAL.US / ISIN: US02376R1023), die größte US-Fluggesellschaft, bis zu 50 Airbus A321XLR-Jets bestellen könnte. Der europäische Flugzeugbauer habe gestern ein neues Allzeithoch erreicht und weitere Ankündigungen könnten den Aktienkurs weiter stützen.



Die Aktionäre von Versum Materials hätten der geplanten Fusion des Unternehmens mit Merck (MRK.DE / WKN: 659990) zugestimmt. Der Abschluss des Deals werde für die zweite Jahreshälfte 2019 erwartet. Es stehe jedoch noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.



Die Deutsche Lufthansa (LHA.DE / WKN: 823212) gehöre heute zu den größten Nachzüglern des DE30. Die Fluggesellschaft habe eine Herabstufung durch die Société Générale erhalten. Die Bank habe die Empfehlung für die Aktie von "kaufen" auf "halten" gesenkt. Auch das Kursziel sei von 28 EUR auf 17 EUR nach unten angepasst worden. (18.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag war gemischt, wobei Aktien aus Deutschland rückläufig waren und Aktien aus den Niederlanden und Italien die Gewinne anführten, so die Experten von XTB.Die Anleger seien vorsichtig, da sie auf Meldungen der wichtigsten Zentralbanken der Welt, insbesondere der FED, warten würden (Zinsentscheid werde morgen um 20:00 Uhr bekannt gegeben). Tech-Aktien würden am stärksten fallen, während Bergbauunternehmen zu den wenigen Sektoren gehören, die Zuwächse verbuchen würden.