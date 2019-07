Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich seit dem letzten US-Arbeitsmarktbericht deutlich verändert, so die Experten von XTB.Die Aktien von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) und BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) würden aufgrund von Kursrückgängen um die 6% herausstechen. Bei BASF könne der Einbruch auf die veröffentlichte Gewinnwarnung zurückgeführt werden. Der weltweit größte Chemiekonzern habe seine eigene EBIT-Prognose für 2019 (inklusive Sondereinflüsse) gegenüber dem Vorjahr um 30% reduziert. Der Hauptgrund seien die Handelskonflikte, habe das Unternehmen in seiner Erklärung vom Montag geschrieben. Ebenfalls hinzugefügt werde, dass die globale Industrieproduktion in den ersten sechs Monaten 2019 um rund 6% zurückgegangen sei.Die Underperformance von Covestro könnte ebenfalls mit der heutigen Enthüllung von BASF verbunden sein. Darüber hinaus sei anzumerken, dass BASF durch JPMorgan auf "neutral" herabgestuft worden sei, sodass auch Herabstufungen für Konkurrenten wie Covestro, Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und andere zu erwarten wären, zumindest schienen Anleger darauf zu setzen. (09.07.2019/ac/a/m)