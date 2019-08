Die in der vergangenen Woche veröffentlichten BIP-Daten hätten gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres geschrumpft sei. Da einige Umfragedaten (EMIs und ZEW-Konjunkturerwartungen) auf mehrjährigen Tiefstständen notieren würden, sei das Risiko einer Rezession deutlich gestiegen.



Die deutschen Behörden hätten in diesem Kontext Handlungsbereitschaft signalisiert: Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe gesagt, dass das Land bereit sei und im Falle einer Rezession 50 Mrd. EUR zusätzliche Ausgaben aufbringen könne. Weder Scholz noch Bundeskanzlerin Angela Merkel hätten jedoch in ihren Reden von letzter Woche gesagt, dass sofortige Maßnahmen erforderlich seien. Der Druck auf die Bundesregierung steige, das von ihr verfolgte Ziel der schwarzen Null im Bundeshaushalt aufzugeben, da der Abbau der Schuldenquote in den letzten Jahren einen Weg für die Aufnahme weiterer Schulden eröffnet habe.



Deutsche Aktien seien am Montagmorgen im Aufwind, nachdem Bundesfinanzminister Scholz zu möglichen Stimuli Stellung genommen habe. Kreditgeber, darunter die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000/ DBK.DE) und die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100/ CBK.DE), sowie Industrieunternehmen wie ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001 / WKN 750000/ TKA.DE) würden zu den stärksten DE30-Werten gehören. Das verbesserte Stimmungsbild sorge bei fast allen DE30-Titeln für einen Anstieg und könne sogar eine Reihe negativer Reaktionen von Analysten überschatten.



Analysten von Goldman Sachs würden in Bezug auf den deutlich Automobilsektor bärisch bleiben. Die US-Investmentbank habe neue Empfehlungen für die Aktien von Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900/ CON.DE) und Valeo (ISIN FR0013176526 / WKN A2ALDB/ FR.FR) ausgesprochen. Die Empfehlung für Continental sei von "Kaufen" auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel von 142 EUR auf 118 EUR angepasst worden. Valeo sei von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 22 EUR auf 21 EUR gesenkt worden.



Darüber hinaus habe die spanische Bank Banco Sabadell die Aktie von adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW/ ADS.DE) von "Kaufen" auf "Verkaufen" herabgestuft und das Kursziel auf 234 EUR gesenkt. Andererseits habe die Citigroup ihr Rating für die Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212/ LHA.DE) von "Kaufen" auf "Neutral" angepasst. (19.08.2019/ac/a/m)





Die Ende der letzten Woche einsetzende Erholung habe den DE30 an die übergeordnete Abwärtstrendlinie gebracht. Nach der höheren Eröffnung am heutigen Montag habe der deutsche Leitindex über der erwähnten Trendlinie sowie allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (50-, 100- und 200-Stunden-Linien) gelegen. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung könnte den Kurs zur kurzfristigen Widerstandszone um die 11.775-Punkte-Marke bringen.