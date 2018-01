Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.927 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 21 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 15 Punkte über dem TS von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.040 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.051/53 und die 13.064/66, bzw. die 13.087/89 Punkte die ersten Anlaufziele auf der Oberseite. Laufe der DAX bis in den Bereich der 13.087/89 Punkte, so könnte er hier zunächst Probleme haben, weiter zu kommen. Werde der Bereich aber mit Momentum und Dynamik angelaufen, so wären die 13.107/09, die 13.125/27, die 13.138/40 und die 13.153/55 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Über der 13.153/55 Punkte-Marke kämen daf. Im Rahmen eines dynamischen Umfelds könnte der Index heute auch noch die 13.204/07, die 13.220/22 und die 13.238/40 Punkte erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.040 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.023/21, die 13.006/04, die 12.984/82 und die 12.967/65 Punkte erreichen. Gehe es heute unter die 12.967/65 Punkte, so wären die 12.950/48 und die 12.940/38 Punkte die nächsten Anlaufziele. In diesem Bereich habe der DAX die Möglichkeit der Erholung. Würden sich diese aber nicht einstellen, so wären die 12.925/23, die 12.912/10 und die 12.905/03 Punkte und das TT von gestern die nächsten Anlaufziele auf der Unterseite.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.053/72/87/98 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.116/57/63 als auch bei 13.221 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.015/06 als auch bei 12.867/61/47/27/17 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.793/85/66/40/27 als auch bei 12.658 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.089 (13.138) bis 13.021 (12.967) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (04.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.906 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Am Vormittag habe der DAX mehrmals versucht, die 12.940/50 Punkte zu überwinden, sei jedoch mehrmals daran gescheitert. Die Rücksetzer seien gestern bis 12.980 gegangen, wo der Index Halt gefunden habe. Am Nachmittag habe sich der DAX dann mit einer dynamischen und mit Momentum getragenen Aufwärtsbewegung bis an die 13.023 Punkte schieben können. Er habe im Nachgang dessen zwar etwas nachgegeben, habe sich nachbörslich aber wieder über die 13.000 Punkte schieben können. Er sei bei 13.012 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überwinden der 13.015/17 weiter bis an die 13.028/30 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei aber vergleichsweise deutlich verfehlt worden. Richtig sei aber die Einschätzung gewesen, dass der DAX im Bereich der 12.940/60 Punkte Probleme haben könnte, weiter voran zu kommen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.920 Punkte-Marke nicht ganz an das nächste Anlaufziel bei 12.888/85 Punkten gegangen. Hier habe das Setup besser gegriffen.TH: 13.023 (Vortag: 12.944)/ TT: 12.890 (Vortag: 12.741)/ Xetra-Schluss: 12.978 (Vortag: 12.871)/ Range: 133 Pkte (Vortag: 203 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.030/13.023/ Tief: 12.888/12.890Der DAX habe gestern sich gestern wieder in die neutrale Zone schieben können. Nachdem es zunächst so ausgesehen habe, als ob es weiter in Richtung Süden gehen könnte, hätten die Bullen gestern gekontert. Mit dem Überwinden der 12.940/60 Punkte habe der DAX jetzt wieder Potenzial auf der Oberseite. Dieses sei zunächst bis in den Bereich der 13.150/60 bzw. 13.190/220 Punkte begrenzt. Ob der DAX es schaffe, bis an den oberen Rand der Zone zu kommen, bleibe abzuwarten.