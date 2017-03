Der DAX sei heute Morgen bei 12.231 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 40 Punkte unter dem TS von gestern Abend aber 60 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen. Heute sei eher von einem ruhigen Handel auszugehen. Fonds würden bemüht sein, eine möglichst gute Bilanz abzubilden, die durch die Anstiege seit Jahresbeginn durchaus abbildbar seien. Somit sei denkbar, dass es übergeordnet zu einer Seitwärtstendenz auf hohem Niveau kommen könnte.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst wieder über der 12.225 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.235/37, die 12.248/51 und dann die 12.262/64 Punkte zu erreichen. Sollte sich der DAX über die 12.264 Punkte schieben können, so wäre das TH von gestern das nächste relevante Anlaufziel.



Könne er die 12.271 Punkte erreichen und bestätigen und komme es hier dann zu keinen Rücksetzern, so wären die 12.278/80, die 12.291/93 und die 12.302/05 Punkte die weiteren Anlaufmarken. Im Rahmen von dynamischen Impulsen könnte die 12.300 Punkte-Marke durchaus erreichbar sein. Die Experten würden aber nicht davon ausgehen, dass es heute zu nachhaltigen Notierungen über der 12.300 Punkte-Marke komme. Denkbar sei aber, dass der DAX ein neues JH formatieren könnte.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.225 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.212/10 bzw. im Nachgang dessen bis zum TT von gestern gehen könnten. Setze der DAX bis 12.200/12.198 Punkte zurück, so bestünden hier gute Chancen der Erholung. Würden diese sich nicht einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.182/79, 12.169/67 und dann weiter bis 12.156/53 Punkte gehen würden. Im Bereich der 12.156/53 Punkte hätte der DAX gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden diese sich nicht einstellen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufmarken wären die 12.142/39, die 12.128/25 und dann die 12.109/05 Punkte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.228/59/62/69 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.289/98 als auch bei 12.319/31/77 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.207 als auch bei 12.191/73/54/37/20 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.084/67 als auch bei 12.050 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.264 (12.280) bis 12.182 (12.153) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (31.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.171 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Vorbörslich habe sich der DAX über der 12.200 Punkte-Marke etablieren können. Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst an die 12.237 Punkte gegangen. Diese Bewegung sei jedoch wieder abverkauft worden und der DAX sei an die 12.200 Punkte-Marke gerutscht, wo er eine Zeit lang konsolidiere. Am Nachmittag sei es dann zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung gekommen, die bis zum Abend an die 12.260 Punkte gelaufen sei. Die Bullen hätten einen erneut einen positiven Xetra-Schluss formatieren können. Nachbörslich sei es dann noch Stückchen weiter aufwärts gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.257 Punkte weiter bis 12.265/67 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich nachbörslich eingestellt. Der Anlaufbereich sei erreicht und um 4 Punkte überschritten worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer seien nicht wesentlich unter die 12.200 Punkte gegangen. Somit seien die Anlaufziele auf der Unterseite nicht angefahren worden. Der DAX habe aber wie erwartet gestern ein neues JH gemacht. Bis zum ATH sei es damit nicht mehr allzu weit.Chartcheck:Der DAX habe sich gestern wieder ein Stückchen weiter nach oben schieben können. Der Index habe ein neues JH formatiert, sei aber nicht so wirklich weiter gekommen. Der DAX steige zwar, aber die Dynamik fehle. Der DAX bewege sich immer noch in Richtung OK seines bärischen Keils. Aktuell habe er noch Luft nach oben, allerdings nicht allzu viel. Spätestens bei 12.300/20 dürfte die Luft raus sein. Regelgerecht würden diese Keil nach unten aufgelöst. Somit bestehe die Möglichkeit, dass der DAX in den nächsten Handelstagen oder -wochen nach unten aus dem Keil breche.TH: 12.271 (Vortag: 12.235)/ TT: 12.198 (Vortag: 12.161)/ Xetra-Schluss: 12.256 (Vortag: 12.203)/ Range: 63 Pkte (Vortag: 74 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: