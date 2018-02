Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Gemengelage am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am letzten Handelstag der Woche nicht viel geändert, so die Analysten der Helaba.CharttechnikBereits am Freitag habe man an dieser Stelle auf den bei 12.441 Zählern verlaufenden LMA (Lower Moving Average) hingewiesen. Einmal mehr sei am Freitag die Bedeutung dieser Marke augenscheinlich geworden. Mit dem Tagestief sei diese Marke lediglich um 10 Punkte unterschritten worden. Der anschließende Impuls nach oben habe zudem für einen Test einer bei 12.482 Zählern verlaufenden Strukturprojektion sowie der unteren Begrenzung des Price-Range-Channels (12.500) gesorgt. Damit einhergehend habe sich auch das Bild bei den Indikatoren verbessert. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass der übergeordnete Abwärtstrend sowie die "große Konsolidierung" intakt seien. Erwähnenswert sei auch das auf den heutigen Tag entfallende Ende einer Zeitzone. (26.02.2018/ac/a/m)