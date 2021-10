Ausblick: Der Abwärtstrend sei im DAX klar intakt und die aktuelle Aufwärtskorrektur könnte mit dem Verlaufshoch bei 15.253 Punkten bereits ausgelaufen sein.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne den 10er EMA weiterhin nicht zurückerobern und drehe im Bereich des 10er EMA wieder nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 200er EMA bei aktuell 14.976 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei 14.818 Punkten zu rechnen, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Tauche der DAX im Monatschart unter den 10er EMA ab, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und erneut über den 10er EMA ansteigen. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf bis zur oberen Trendkanalbegrenzung zu rechnen, wo aktuell auch der 50er EMA verlaufe. (12.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend im fallenden Trendkanal und verläuft dabei unverändert unter dem wichtigen 10er EMA, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem bisherigen Verlaufshoch der Aufwärtskorrektur bei 15.253 Punkten sei der DAX zunächst wieder unter den 10er EMA gefallen und am Vortag bei 15.199 Punkten aus dem Handel gegangen und damit etwas unter dem 10er EMA bei 15.127 Punkten. Dabei notiere der 10er EMA auch unter dem 50er EMA und generiere damit ein weiteres bearishes Signal. Im Monatschart sei der DAX zudem am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt und könnte nun vor einem längeren Kursrückgang stehen.