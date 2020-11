Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern gab es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der 1. Stunde einen widerwilligen Handel über der Range vom 9.11.20, 13.297 + x. Dies war aber kein Ausbruch, das wurde schnell klar, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Am US Feiertag "Thanksgiving" laute heute die DAX-Frage: Weiter in der DAX Range, ja oder nein? Über 13.297 habe der DAX die Chance, zu steigen und zwar bis 13.350 oder 13.457 (Pivot R3)/13.460 (Sommerhoch). Unter 13.297 gehe es etwas abwärts, ähnlich wie gestern, Richtung 13.237 (Kijun/h1). Unterhalb von 13.173 (Stundenchartwolke) würde wahrscheinlich der Rutsch bis 13.123 (S3) sowie 13.018 (untere Range-Begrenzung) anstehen. Große Richtungsentscheidungen stünden erst bei 13.460/13.600 an. Diese Hürde entscheide über große mittelfristige Ausbrüche. (26.11.2020/ac/a/m)

