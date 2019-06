Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sell in May and go away. Diese Börsenstrategie hat sich im vergangenen Monat bewahrheitet, so die Analysten der Helaba.



So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter Schwankungen deutlich nachgegeben - insgesamt immerhin 750 Punkte oder gut 6%. Verantwortlich dafür seien weniger konjunkturelle Sorgen denn politische Konflikte. So halte insbesondere die Zollpolitik von US-Präsident Trump die weltweiten Aktienmärkte in Schach. Nun erhebe er Zölle auf alle Importe aus Mexiko, um die dortige Regierung dazu zu bewegen, die illegale Einwanderung in die USA zu stoppen. Bis Oktober könnten die Zölle schrittweise von anfangs 5% auf 25% steigen. Mit der erhöhten Risikoaversion hätten Anleger ihr Geld aus Aktien in scheinbar sichere Staatsanleihen umgeschichtet. Entsprechend habe die 10-jährige Bundrendite bei -0,21% ein neues Allzeittief markiert. Auch in dieser Woche sei das Umfeld für den Aktienmarkt schwierig. Bezüglich der europäischen Industrie-PMIs sollten die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden, während die Vorgaben für den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes per saldo positiv seien.



Mit den neuerlichen Kursverlusten habe sich die technische Lage verdüstert. Selbst der Unterstützungsbereich 11.823 bis 11.860 habe nicht standgehalten. Hier hätten das Impulshoch von Mitte März sowie die Tiefs von Anfang April und Mitte Mai und insbesondere die 55-Wochenlinie gelegen. Auch der 200-Tage-EMA (11.789), verschiedene Retracements und sowie das untere Band eines Multi-Average-Channels hätten nicht verteidigt werden können. Mit Unterschreiten dieser Zone müsse eine weitere Expansion der laufenden Abwärtsbewegung ins Kalkül gezogen werden. Die nächsten Kursziele würden sich in Form der 100- und 200-Tagelinien bei 11.631 bzw. 11.620 Zählern finden. Darüber hinaus könnten bereits in Kürze auch die Supports bei 11.546 (Fibonacci-Level), 11.513 (Projektion), 11.503 (200-Wochendurchschnitt) und 11.424 (200-Wochen-EMA) relevant werden. (03.06.2019/ac/a/m)



