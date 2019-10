Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der XDAX ist mit seinem Rebound von 11.821 am Doppeltop "Sell Trigger", der DAX DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Marke 12.141 gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der XETRA DAX habe es erst gar nicht bis 12.141 geschafft, da die gestrige Vorbörse mit dem Hoch 12.154 ab 9:00 Uhr durch den echten XETRA DAX nicht mehr zustande gekommen sei. Der XETRA DAX habe nur noch unverändert bei 12.097,xx begonnen, statt die 12.141 zu "sehen".



Auffällig sei die gestrige Stundenlunte am 61,8%-XDAX-Retracement 11.948, die mit einem sehr hohen Minutenumsatz von 1870 FDAX-Kontrakten einhergegangen sei. Das symbolisiere in der Regel größere Kaufabsichten der "BIGs". Bisher hätten die "BIGs" Ihre Absichten auch durchgesetzt, es habe keine weiteren Tiefs gegeben. Das Gesamtbild des Monats Oktober bleibe wackelig. DAX-Widerstand des Vormittags sei der XDAX-Stunden-"IKH" Parameter bei 12.035. Unter 12.035 sei der DAX blockiert. Nach Stundenschluss oberhalb von 12.035 wäre Platz für Anstiege bis 12.125/12.165. (09.10.2019/ac/a/m)



