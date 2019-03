Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war auch zum Ende letzter Woche hohen Schwankungen ausgesetzt, so die Analysten der Helaba.Gewinner im DAX seien die Anteilsscheine von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) (+3,0%) gewesen, die von positiven Analystenkommentaren profitiert hätten. Erneut im Minus hätten die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) geschlossen, obwohl das Renditeziel für 2019 bestätigt worden sei. Laut Vorstandschef Sewing hätten sich die Bedingungen an den Kapitalmärkten etwas verbessert. Heute stehe das ifo Geschäftsklima Deutschland im Mittelpunkt des Interesses. Allerdings sei nicht damit zu rechnen, dass es Hinweise auf eine Erholung der konjunkturellen Dynamik geben werde. Zudem gebe es weiterhin Unsicherheiten rund um die Themen "Brexit" und Handelskonflikt. Erste Indikatoren würden auf eine schwache Eröffnung schließen lassen.Der DAX sei hohen Schwankungen ausgesetzt. Nachdem er in der letzten Woche bei 11.823 Punkten den höchsten Stand seit fünf Monaten markiert habe, sei es zu einer deutlichen Korrektur gekommen. Problematisch sei, dass die 200-Tagelinie, die heute bei 11.755 verlaufe, nur kurzzeitig habe überwunden werden können. Zudem würden die Indikatoren nach unten drehen und das Kursmomentum sei negativ. Der seit Ende Dezember bestehende Aufwärtstrend sei unterschritten worden und die Trendlinie des Anfang März überwundenen Abwärtstrends, die Mitte 2018 ihren Anfang nehme, habe ebenfalls keine Unterstützung bieten können. Selbst das markante Tief vom 8. März bei 11.405 habe einem Test nicht standgehalten. Dadurch sei das technische Bild getrübt und weitere Verluste müssten ins Kalkül gezogen werden. Die nächsten Haltemarken seien bei 11.280 und 11.203 in Form der 55- und 100-Tagelinien anzutreffen. (25.03.2019/ac/a/m)