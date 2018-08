Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aktienhandel war am Freitag zunächst von Zurückhaltung geprägt, denn Marktteilnehmer haben der Rede von FED-Chef Powell entgegengefiebert, so die Analysten der Helaba. DAX habe sich per saldo behauptet und den Handel mit einem Gewinn von 0,23% bei 12.394,52 Punkten beenden können. Während die Anteilsscheine von Covestro auf der Gewinnerliste des DAX ganz oben gestanden hätten, habe RWE die Verliererliste angeführt (-0,46%). Derweil habe der TecDAX mit 2.984 Zählern den höchsten Stand seit Ende 2000 markieren können.CharttechnikDer DAX habe sich oberhalb des markanten Tiefs, das Ende Juni bei 12.104 Punkten markiert worden sei, halten und von dort aus moderate Gewinne erzielen können. Damit sei die Gefahr eines Rückfalls auf das Jahrestief vorerst gebannt. Dieses sei Ende März bei 11.726 erreicht worden. Entwarnung könne allerdings noch nicht gegeben werden, denn der DAX sei nach mehrfachen Versuchen daran gescheitert, die Widerstände im Bereich von 12.441 und bei 12.461 nachhaltig zu überwinden. Hier lägen ehemalige Hochs und Tiefs sowie das 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von 13.596 bis 11.726. Klare Hinweise auf einen Anstieg darüber gebe es nicht. Zwar habe sich die technische Lage im Tageschart etwas aufgehellt, ein Kaufsignal des längerfristigen stehe aber nicht auf der Agenda, zudem sei auf Wochenbasis das Abwärtsszenario intakt. In diesem Zeitfenster lasse allerdings leicht ansteigende ADX auf eine moderate Zunahme der Trendstärke schließen. (27.08.2018/ac/a/m)