Ähnliches gilt für den Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814): Er "klebe" ebenfalls seit Juli an der 200-Tage-Linie von 3.400 Punkten. Auch hier sei das Überschreiten dieser entscheidenden Linie alles andere als ausgeschlossen. In beiden Fällen - sowohl beim DAX als auch beim Euro Stoxx 50 - würden in diesem Fall neue Kaufsignale ausgelöst.



Nur wenige Beobachter würden derzeit zwar mit einer solchen Entwicklung rechnen. Und aus fundamentaler Sicht sei das ja auch mehr als verständlich. Die Erträge vieler Unternehmen würden mit der Entwicklung ihrer Aktienkurse bei Weitem nicht mehr Schritt halten, die Bewertungen seien mittlerweile häufig sehr teuer. Es gebe aber nach wie vor kaum Alternativen zur Investition in Aktien. Nach der de facto-Abschaffung des Zinses in den USA gelte dies mehr denn je. Überschüssige Liquidität treibe die Märkte ebenso wie die Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen durch die Fiskal- und Geldpolitik.



Es gebe also eine Vielzahl von Marktteilnehmern, die nur mit mehr oder weniger großen Bauchschmerzen investieren würden. Bei diesen Bauchschmerzen würden auch Spekulationen über mögliche Insolvenzen vieler Unternehmen in diesem und dem kommenden Jahr eine Rolle spielen. Es könne aber gut sein, dass genau diese vorherrschende Skepsis die beste Versicherung gegen einen erneuten Crash an den Aktienmärkten wie im März sei. Wer permanent mit dem Schlimmsten rechne, werde dann auch nicht mehr davon überrascht und verkaufe demzufolge auch nicht mehr so schnell. Die Tatsache, dass auf die derzeit fast täglich neuen Höchstmeldungen von Corona-Infektionen in den USA keine relevanten Kursrückgänge zu verzeichnen seien, sei ein deutlicher Indikator für diese Annahme.



Sommerloch oder Start in eine neue Rally - die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Fest stehe nur eines: Europa stehe an den Aktienmärkten vor entscheidenden Wegmarken. (20.07.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Erleben wir an den europäischen Aktienmärkten derzeit so etwas wie eine Renaissance der Old Economy, fragt Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Zumindest temporär dränge sich der Eindruck auf. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe im Juli die seit März durch die Corona-Pandemie erlittenen Verluste fast komplett wieder aufgeholt und halte sich stabil kurz vor der wichtigen 13.000er-Marke. Ein Ausbruch nach oben sei durchaus möglich.