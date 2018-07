Der DAX habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Plus von 1,06 Prozent bei 12.306,00 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe rund 4,476 Mrd. Euro betragen. Der XDAX habe um 22:15 Uhr mit 12.285,72 Punkten notiert und der FDAX habe an der EUREX mit 12.271,00 Punkten geschlossen.



Der Dow Jones habe den Handel mit 24.271,41 Punkten beendet und die Rekordmarke liege bei 26.616,71 Punkten. Der NASDAQ 100 habe zum Handelsschluss bei 7.040,80 Punkten notiert und der Rekordstand betrage 7.309,99 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.718,37 Punkten geschlossen und der Rekordstand liege bei 2.872,87 Punkten.



Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1684 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.252,60 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im August-Kontrakt 79,44 US-Dollar das Fass gekostet.



Der Euro-Bund-Future habe am Freitag an der EUREX mit 162,42 Punkten geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,30 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,86 Prozent Rendite) liege damit bei 256 Basispunkten.



"Die offensichtlich geplante Rückabwicklung der Globalisierung wird Deutschlands Exportwirtschaft einen schweren Schlag versetzen", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Die stark interventionistische Wirtschaftspolitik der US-Administration wird den Welthandel ausbremsen und am Ende geringeres Wachstum für alle Beteiligten bedeuten", erläutere Friczewsky. "Langfristig wird dies auch den USA selbst Schaden zufügen", führe Friczewsky aus. (02.07.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verabschiedete sich am Freitag zwar mit einem Kursgewinn in das Wochenende, doch die Wochenbilanz lag mit einem Wert von 2,18 Prozent weiterhin im roten Bereich, so die Experten von LYNX Broker.Am Freitag sei obendrein Monats-, Quartals- und Halbjahresende gewesen. Einige Basiswerte seien auch durch Umschichtungen und durch das Glattstellen von Short-Positionen gestiegen.An der Wall Street hätten die drei US-Leitindices den Freitag in der Gewinnzone beendet. Die US-Aktienmärkte könnten ihre starke Outperformance gegenüber dem DAX nach den jüngsten Kursrücksetzern im Jahr 2018 dennoch nicht weiter halten. Zwar befinde sich der NASDAQ 100 mit 10,07 Prozent immer noch klar im Plus, doch für den marktbreiten S&P 500 reiche es nur noch für ein Plus von 1,67 Prozent. Der Dow Jones liege auf Basis des Jahres 2018 mit 1,81 Prozent im Minus, beim EURO STOXX 50 betrage das Minus 3,09 Prozent und beim DAX 4,73 Prozent - Welten lägen nicht dazwischen. Der chinesische Shanghai SE Composite Index (ISIN CNM000000019 / WKN A1YDZ0) liege allerdings mit 13,90 Prozent stark im Minus. Dies bilde die Wirkung des Handelskonflikts recht gut ab.