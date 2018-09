Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die USA neue Zölle gegen China (diese betreffen Waren im Wert von 200 Mrd. Dollar) ankündigten, ging es an den Märkten zunächst abwärts, bevor eine Zwischenrally etabliert wurde, so die Analysten der Helaba.



Bei näherer Betrachtung ergebe dies einen Sinn, da auf der einen Seite davon habe ausgegangen werden können, dass die neuen Strafzölle bereits weitgehend von den Märkten eingepreist worden seien und anderseits zunächst Zölle von "nur" zehn Prozent erhoben würden. Zu Beginn des neuen Jahres sollten die Zölle weiter auf 25 Prozent steigen. Die Hoffnung des Marktes sei, dass es dazu möglicherweise nicht kommen werde, da zuvor am 6. November die US Midterm Election stattfinde. Bei dieser stünden 33 Sitze und damit ein Drittel des Senats zur Wahl. Im Vergleich zur derzeitigen Zusammensetzung würden den Demokraten zwei hinzu gewonnene Sitze reichen, um die Mehrheit im 116. Kongress zu erlangen. Mit dieser Mehrheit wäre es möglich, den Aktionsradius von Präsident Trump und damit auch weitere Zölle einzudämmen. China habe, wie zu erwarten gewesen sei, postwendend reagiert und seinerseits neue Zölle mit einem Volumen von 60 Mrd. erhoben.



Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern die Marke von 12.124 Zählern (144er-Regression auf Monatsbasis) auf Schlusskursbasis überwunden worden. Damit eröffne sich weiteres Erholungspotenzial für den DAX, zumal auch verschiedene Oszillatoren verstärkt nach oben drehen würden. Erste Kurszielmarken würden sich bei 12.232 (Cluster aus Fibonacci-Level und 21-Tagelinie), 12.280 und 12.302 Zählern finden. Wichtige Retracements seien zudem bei 12.358 und 12.414 Punkten zu finden. Dass es zu einem Test letztgenannter Marke kommen werde, sei aktuell jedoch nicht absehbar. Denn noch immer würden über 73% der DAX-Titel unterhalb der 200-Tagelinie notieren, zudem würden über 56% der Anteilsscheine einen negativen Mittelfristtrend aufweisen. Bevor sich diese Konstellation nicht deutlich verbessere, bleibe der Spielraum auf der Oberseite begrenzt. (19.09.2018/ac/a/m)