Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Freitag relativ uninspiriert, berichten die Analysten der Helaba.In dieser Woche könnte der anstehende, große Verfalltermin für die eine- oder andere Kursverwerfung sorgen. Auch werde die am Donnerstag auf der Agenda stehende EZB-Sitzung viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Insgesamt sei davon auszugehen, dass immer mehr Marktteilnehmer sukzessive ihre Bücher für dieses Jahr schließen würden.Zuletzt hätten beim DAX die 55, 100- und 144-Tagedurchschnitte (15.628/15.668/15.648) im Fokus gestanden. Letztlich sei es dem DAX am Freitag nicht gelungen, sich oberhalb dieser Supports zu halten. Auch die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (15.624) sei damit herausgenommen worden. Weitere Unterstützungen seien bei 15.560, vor allen jedoch in Form der 200-Tagelinie bei 15.458 Zählern zu finden. (13.12.2021/ac/a/m)