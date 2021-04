In dieser Woche würden eine ganze Reihe von Quartalsberichten veröffentlicht. Unter anderem werde dies bei Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF), Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF), Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF), Delivery Hero, Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) und MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) der Fall sein.



In den USA stünden Zahlen beispielsweise von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), Texas Instruments (TI) (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN), Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), GE (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE), eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY), Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Mastercard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) und McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) auf der Agenda.



Unterdurchschnittliche Handelsumsätze, ein deutlich nachgebender, langfristiger MACD, gepaart mit dem Ende eines Strukturmusters, um nur einigen zu nennen, würden aus technischer Sicht für Zweifel an der Nachhaltigkeit der zuletzt vom DAX vollzogenen Kursgewinne sorgen. Erste Unterstützungen seien bei 15.239, 15.123/15.114, 14.989 und 14.804 Zählern zu finden. (26.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kursschwankung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) betrug am letzten Handelstag der Woche rund 160 Punkte, dennoch verlor der Index zum Schluss nur moderat und trat quasi auf der Stelle, so die Analysten der Helaba.Die Meldung, wonach US-Präsident Biden plane, die Kapitalertragssteuer drastisch auf rund 40 Prozent zu erhöhen, habe auf die Stimmung gedrückt. Letztlich habe sich jedoch die Annahme durchgesetzt, dass es zwar zu einer Steuererhöhung kommen werde, diese aber bei weitem nicht in einem derart großen Umfang ohne die Zustimmung der Republikaner vollzogen werden könne. Darüber hinaus seien für den Gesamtmarkt relevante Nachrichten Mangelware geblieben, sofern man von den weiterhin hohen Corona-Neuinfektionszahlen einmal absehe. Bei den Einzelwerten hätten Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) von den präsentierten Q1-Zahlen, und Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) von einer Aufstufung profitiert.