Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat eine extreme volatile Woche hinter sich gebracht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Innerhalb der letzten vier Handelstage seien sowohl Kurse von 12.439 als auch 13.944 dabei gewesen. Das sei nicht normal. Auch die DAX-Umsätze seien seit Tagen ca. doppelt so hoch wie in "normalen" Zeiten. Über 13.600 sinke das Risiko für unmittelbare neue Jahrestiefs. Der DAX wäre dann zwischen 13.600/13.490 und 14.815 neutral zu bewerten. Unter 13.490 steige das Risiko für unmittelbare neue Jahrestiefs bei entweder 12.273 oder maximal 11.055 wieder akut an.



1. DAX Vorbörse ca. 13.828. 2. Der DAX steige früh ab 9 Uhr sprunghaft (Gap) um ca. 200 Punkte an, von 13.628 bis 13.828, das zumindest sage die Vorbörse voraus. 3. Ab ziemlich genau 13.825 bestünden temporäre Abwärtsrisiken bis 13.628/13.600 (BIG Picture AORTA). 4. Mit jedem Punkt über 13.825 steige die Wahrscheinlichkeit für neue 5-Tage-Hochs (oberhalb von 13.944), zum Beispiel bei 14.027 (Kijun/d) oder sogar bei 14.164 (EMA200/h1) sowie 14.164 (Supertrendindikator/d). 5. Höher als 14.448 steige der DAX heute kaum. (14.03.2022/ac/a/m)



