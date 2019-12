Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit Kursgewinnen in die neue und gleichzeitig letzte komplette Handelswoche des Jahres, berichten die Analysten der Helaba.An der Eurex seien gestern lediglich nur 98.816 Kontrakte auf den DAX gehandelt worden vs. 170.815 am Freitag. Grundsätzlich könne unterstellt werden, dass angesichts der wenigen, noch verbleibenden Handelstage in diesem Jahr allmählich immer mehr Marktteilnehmer ihre Bücher sukzessive schließen würden oder dies bereits getan hätten. Auch liege die Vermutung nahe, dass man Überraschungen bedingt durch den großen Verfalltermin an der Eurex aus dem Weg gehen möchte. Erwähnenswert sei auch, dass am 20. bzw. 21. Dezember zwei große Preis- und Zeitzyklen enden würden. Mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei jüngst eine Einigung auf ein Teil-Abkommen von beiden Ländern verkündet worden. Insofern könnte es von dieser Seite zunächst etwas ruhiger werden, wenngleich Unterschriften unter den Verträgen noch immer fehlen würden.Während sich der DAX auf hohem Niveau scheinbar wohl fühle, gehe der ADX als Trendintensitätsindikator kontinuierlich zurück. Mittlerweile weise dieser einen Wert von gerade einmal 17,68 auf und liege damit deutlich unterhalb der für einen stabilen Trend geforderten 30er Marke. Auf Wochenbasis liege der Wert bei 11,59 nochmals deutlich tiefer. Dies allein reiche jedoch nicht aus, um davon ein Handelssignal abzuleiten, angesichts des erreichten Kursniveaus sei diese Entwicklung aber keineswegs idealtypisch. Hinzu komme, dass der langfristige MACD sein Hoch bereits am 1. Dezember auf Tagesbasis erreicht habe (auf Wochenbasis sei dies bereits am 24.11. der Fall gewesen) und sich seitdem zwar langsam aber stetig abschwäche. Letztmals sei der genannte Indikator im Juli zurückgegangen. Damals habe der DAX innerhalb von sechs Wochen rund 1.400 Punkte verloren. Es sei keineswegs ausgemacht, dass sich Vergleichbares wiederhole, dieses Muster im Hinterkopf zu behalten, erscheine gleichwohl lohnenswert. (17.12.2019/ac/a/m)