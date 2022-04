Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag verabschiedete sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ruhig ins Wochenende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nur gut 100 Punkte Handelsspanne hätten im bisherigen Jahresverlauf 2022 zu den eher seltenen Phänomenen gezählt. Der schwankungsarme Wochenausklang gibt uns die Gelegenheit auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte zu blicken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die dynamische Erholungsrally seit dem Märztief bei 12.439 Punkten könnte tatsächlich ausgelaufen sein. Das liege vor allem an zwei Faktoren. Zum einen bilde die jüngste Wochenkerze einen sog. "shooting star". Zum anderen trete dieses negative Candlestickmuster exakt im Bereich der horizontalen Barrieren zwischen 14.800 und 15.000 Punkten auf. Zur Erinnerung: Diese Zone markiere gleichzeitig den Nackenbereich der im 1. Quartal ausgeprägten Topformation. Für eine wirkliche Rückkehr in die Erfolgsspur sei also ein Sprung über die angeführten Hürden zwingend notwendig. Auf der Unterseite würde ein Rutsch unter das jüngste Wochentief bei 14.372 Punkten die Herausforderungen für den DAX® wieder spürbar vergrößern. Einen wichtigen Rückzugsbereich würden dabei die alten Ausbruchsmarken zwischen 13.800 und 13.500 Punkten abstecken. (04.04.2022/ac/a/m)



