Markus Schäfer, der Chief Technology Officer von Daimler, habe gesagt, dass der deutsche Automobilhersteller davon ausgehe, dass die Halbleiterknappheit während des gesamten Jahres 2022 andauern und in der ersten Jahreshälfte noch stärker sein werde. Der Vorstand habe auch gesagt, dass er für das Gesamtjahr kaum einen Anstieg der Produktion erwarte.



Investoren würden eine Klage über 2,2 Milliarden Dollar gegen Bayer wegen der Übernahme von Monsanto vorbereiten. Eine Gruppe von mehr als 300 privaten und institutionellen Anlegern behaupte, dass das Unternehmen die Anleger über die Risiken und Auswirkungen des anhängigen Roundup-Verfahrens falsch informiert habe.



Einem Reuters-Bericht zufolge habe Airbus sein Auslieferungsziel für 2021 trotz früherer Probleme wahrscheinlich übertroffen. Reuters berichte unter Berufung auf Branchenquellen, dass die europäischen Flugzeughersteller Ende Dezember mehrere Auslieferungen in letzter Minute vorgenommen hätten, um das Ziel von 600 Auslieferungen zu übertreffen.



Einschätzungen von Analysten:



Sartorius werde von J.P. Morgan mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel sei auf 685 Euro gesetzt worden.







Die europäischen Aktienmärkte notieren den zweiten Tag in Folge im Plus, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien Kursgewinne zu beobachten. Die Indices aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Österreich seien die Top-Performer, während der polnische WIG20 (W20) mit einem Plus von nur 0,2% am schwächsten abschneide. Ein potenziell wichtiges Ereignis sei die OPEC+-Sitzung um 14:00 Uhr. Der Einfluss auf die Aktienmärkte dürfte jedoch, wenn überhaupt, minimal sein.Der DAX setze die vor zwei Wochen begonnene Aufwärtsbewegung fort. Der Index knüpfe an die gestrigen Gewinne an und teste heute den Bereich um 16.100 Punkte. Der DAX werde rund 1,2% unter seinem Allzeithoch bei 16.300 Punkten gehandelt, sodass ein Durchbruch zu neuen Rekordhochs nicht ausgeschlossen werden könne, wenn die optimistische Stimmung anhalte. Sollte der Optimismus schwinden und die Verkäufer die Kontrolle übernehmen, würde die psychologische Marke von 16.000 Punkten als erste Unterstützung dienen.