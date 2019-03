Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten ist getrübt, was unter anderem den Unsicherheiten rund um die Themen "Brexit" und Handelskonflikt geschuldet ist, so die Analysten der Helaba.Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe erneut nachgegeben und mit 11.312 Punkten sei der niedrigste Stand seit Mitte Februar markiert worden. Auf der Abgabeseite hätten die Anteilsscheine von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (-2,9%) gestanden. Das Unternehmen habe nach der Gerichtsschlappe im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup und der Vergleichszahlung in Höhe von 775 Millionen Dollar wegen möglicher Gesundheitsschäden des Blutgerinnungshemmers Xarelto Investorenvertrauen verloren. Erste DAX-Indikationen würden auf eine höhere Eröffnung schließen lassen.Der DAX habe seit dem Hoch von letzter Woche etwa 500 Punkte abgegeben und dabei wichtige Unterstützungen unterschritten. Zu nennen seien der Dezember-Aufwärtstrend und die Anfang März überwundene Widerstandslinie des seit Mitte 2018 bestehenden Abwärtstrends. Nachdem die 200-Tagelinie nur intraday habe überwunden werden können, was negativ zu beurteilen sei, rücke nun die bei 11.203 Punkten verlaufende 100-Tagelinie in den Fokus. Zuvor sei eine wichtige Unterstützung bei 11.233 Punkten zu finden. Hier verlaufe das 38,2%-Retracement des Aufwärtsimpulses von 10.279 bis 11.823 Punkten. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, würde sich der Ausblick für den DAX weiter trüben. Die Indikatoren im Tageschart würden mehrheitlich zur Vorsicht mahnen. Einzig der unter 20 Punkten gesunkene ADX spreche gegen die Etablierung einer dauerhaften Abwärtsbewegung. (26.03.2019/ac/a/m)