Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßige Leser des "HSBC Daily Trading" wissen, dass die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt von Zeit zu Zeit den Kursindex der deutschen Standardwerte DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf den Prüfstand stellen. So auch heute!



Lange Zeit sei das Aktienbarometer ohne Berücksichtigung der Dividenden ein neues Allzeithoch schuldig geblieben. Anfang November sei dieser Makel mit einem neuen Rekordstand bei 6.410 Punkten getilgt worden. Allerdings seien Anschlusskäufe in der Folge (bisher) ausgeblieben, so dass derzeit nicht von einem nachhaltigen Ausbruch gesprochen werden könne. Vielmehr vollziehe das Aktienbarometer eine Gratwanderung! Auf der Unterseite möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt deshalb die Kombination aus dem Junihoch (6.138 Punkte), den letzten beiden Monatstiefs (6.090/6.089 Punkte) sowie der Kurslücke von Anfang Oktober (untere Gapkante bei 6.080 Punkten) hervorheben. Unterhalb dieses Rückzugsbereiches nehme das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite spürbar zu, so dass es sich bei dieser Bastion um eine sinnvolle Stopp-Marke handle. Ohne ein solches Rebreak würden die Bullen trotz der jüngsten Verschnaufpause am längeren Hebel sitzen und der DAX®-Kursindex dürfte das Hoch vom April 2015 (6.340 Punkten) perspektivisch hinter sich lassen. (28.11.2017/ac/a/m)