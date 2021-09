Der DAX sei über Nacht gestiegen und habe heute Morgen die Marke von 15.700 Punkten getestet. Die Bullen seien jedoch nicht in der Lage gewesen, sich lange in diesem Bereich zu halten, und es sei später zu einem kleinen Pullback gekommen. Der H4-Chart zeige, dass der Index derzeit darum kämpfe, sich über der Preiszone zu halten, die durch das 61,8%-Retracement der jüngsten Korrektur und die Abwärtstrendlinie markiert sei. Sollte sich der anhaltende Pullback verstärken, könnte der Index erneut die Unterstützung, die durch das 50%-Retracement in der Nähe der 15.500-Punkte-Marke markiert werde, aufsuchen. Sollten die Bullen jedoch wieder an Boden gewinnen und die Kontrolle über den Markt zurückerlangen, könnte ein Anstieg über die oben genannte Trendlinie bevorstehen. In einem solchen Szenario läge die nächste Widerstandszone in der Nähe des 78,6%-Retracements (Bereich 15.800 Punkte).



Einem Bericht von Bloomberg zufolge befinde sich die Allianz in Gesprächen über ein Rückversicherungsgeschäft, das einen großen Teil ihres US-Lebensversicherungsgeschäfts umfassen würde. Ziel sei es, Milliarden von Dollar an Kapital freizusetzen. Unter den Interessenten sollten sich auch Private-Equity-Gruppen befinden. Die Allianz habe es zu diesem Zeitpunkt abgelehnt, die Angelegenheit zu kommentieren, und der Bloomberg-Bericht habe keine Angaben zu finanziellen Details der Gespräche enthalten.



Die Deutsche Post habe angekündigt, dass sie die Preise für den Paketversand für Geschäftskunden ab dem 1. Januar 2022 erhöhen wolle. Die Preiserhöhung werde sich sowohl auf Kunden mit festen Versandpreisen als auch auf solche mit individuellen Verträgen auswirken. Eine Preiserhöhung für Privatkunden und die DHL Express-Dienste der Deutschen Post sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.



Vonovia habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen die für die Übernahme von Deutsche Wohnen erforderliche 50%-Schwelle erreicht habe. (27.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz eines uneinheitlichen Handels in Asien starteten die Aktienmärkte in Europa mit steigenden Kurslücken in die neue Woche, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) und der spanische IBEX würden zu den am besten abschneidenden Blue-Chip-Indices aus Europa gehören und hätten jeweils um über 0,9% zugelegt. Die Aktien aus der Schweiz würden hinterherhinken, wobei der SMI als einziger europäischer Large-Cap-Index niedriger notiert habe.