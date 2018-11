Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der freundlichen Verfassung, im Nachgang an die US-Midterm Elections, zeigte der DAX gestern erneut Schwächen, berichten die Analysten der Helaba.



Diese seien u. a. von Sorgen um die weltweite Konjunktur aber auch von Enttäuschungen bei verschiedenen Unternehmensberichten begünstigt worden. Saisonale Effekte und die Existenz weiterer Belastungsfaktoren hätten ein Übriges beigetragen. Auch charttechnische und strukturelle Aspekte könnten angeführt werden. Von den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werten würden, trotz der kurzfristigen Erholung, noch immer 73 Prozent der Anteilsscheine einen negativen Langfristtrend aufweisen, während 80 Prozent auch auf mittelfristiger Zeitebene abwärts gerichtet seien. Die von den Medien ins Spiel gebrachte Diskussion über die Möglichkeit einer Jahresendrallye am hiesigen Aktienmarkt sei mit den genannten "Rahmendaten" kaum in Einklang zu bringen. Auch spreche der noch immer dominierende, übergeordnete Abwärtstrend gegen diese Variante. Insofern sei es schwierig oder unmöglich, ein tragfähiges Chance- und Risikoprofil zu definieren. Heute werde der DAX schwächer in den Handel starten.



An dieser Stelle haben die Analysten der Helaba in letzter Zeit häufig auf die Bedeutung der Zone von 11.460/11.430 Zählern für den weiteren DAX-Verlauf hingewiesen. Kurzfristig sei es dem zuletzt Index gelungen, sich oberhalb des skizzierten Bereichs zu etablieren. Mit dem gestrigen Rutsch unter die obere Begrenzung eines "Time Series Channels", eine Strukturprojektion (11.589) und die seit dem 26. Oktober bestehende Gann-Linie (11.598) werde ein neuerlicher Test der genannten Supports allerdings wahrscheinlich. Komme es dazu, würde auch der "Ausbruch" über den 200-Wochendurchschnitt (11.494) in Frage gestellt. Zudem werde beim weiteren Blick auf den Wochenchart das derzeit fehlende Aufwärts-Momentum sichtbar. (09.11.2018/ac/a/m)