Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte seine im Verlauf des Dienstags begonnene Aufwärtsbewegung am Donnerstag nachdrücklich fort, so die Analysten der Helaba.CharttechnikAls wären sie nicht existent, habe der DAX gestern eine ganze Reihe von Widerständen herausgenommen. Dazu hätten die Begrenzung die Mittellinie des Price-Range-Channels (13.052), eine Strukturprojektion, die 21- und 55-Tage-Linie (13.102) und die Ichimoku-Wolke (13.130) gezählt. In der Folge habe sich auch das Bild verschiedener Indikatoren verbessert, welches sich zuvor noch widersprüchlich dargestellt habe. Auch bei den Handelsumsätzen habe ein Anstieg verzeichnet werden können. So weit so gut, nun gelte es den Ausbruch mit neuerlichen Schlusskursen oberhalb der 13.133er-Marke zu untermauern. (05.01.2018/ac/a/m)