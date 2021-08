Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Ein bärisches DAX-Tagesschlusswarnsignal zeigte sich am 1. Augusttag an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe tiefer geschlossen als er begonnen habe. Zuvor sei ein oberes Mindestziel bei 15.681 erreicht worden, welches eine ca. 8-tägige Seitwärtsphase in Folge des 800 Punkte Einbruchs von vor 2 Wochen komplettieren bzw. beenden könnte.



Der BNP Paribas sei nur noch nicht klar, wie der DAX die Tageskerzenchartwolke von oben nach unten durchdringen wolle? Der DAX habe nämlich weiterhin die multiple Unterstützungszone des Tageskerzencharts bei 15.498/15.430 unter sich, bestehend aus EMA50, Wolke und Kijun. Die DAX-Vorbörse zeige sich 8 Uhr etwas tiefer, bei ca. 15.555,55. Ein FDAX-Widerstand sei bei 15.565 (PP) auszumachen. Das entspreche im DAX 15.575. Unter 15.575/15.555 könnte der DAX heute Vormittag bis mindestens 15.423 fallen. Ausgehend von 15.423 gebe es im DAX temporäre Anstiegschancen, spätestens aber ausgehend von 15.309/15.304/15.294 (horizontal +S3). (03.08.2021/ac/a/m)



