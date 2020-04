Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe seine Gewinne am Donnerstag bis Handelsschluss nahezu vollständig abgegeben. Es sei dem US-Börsenbarometer letztlich nur ein Plus von 0,17 Prozent auf 23.515,26 Punkte geblieben. Im frühen Handel sei es angesichts einer fortgesetzten Erholung der Ölpreise noch um 1,7 Prozent gestiegen.



Aus Asien gebe es ebenfalls schwächere Vorgaben. Der Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: NK225) notiere am Morgen 1,2 Prozent im Minus, der Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) liege bei minus 0,5 Prozent und in China büße der CSI 300 0,7 Prozent ein.



In Europa werde der Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) am heutigen Freitag seine Zahlen zum ersten Quartal vorlegen. In den USA stünden die Q1-Ergebnisse von American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) auf der Agenda.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach mauen Vorgaben droht dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag ein negativer Wochenausklang: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut zwei Prozent tiefer auf 10.298 Punkte, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Auf Wochensicht liege der DAX damit rund drei Prozent im Minus. Einen Dämpfer habe bereits den Anlegern an der Wall Street die Erfolglosigkeit des Covid-19-Hoffnungsträgers Remdesivir von Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) versetzt.Bei der Behandlung von Patienten in China habe es keine spürbaren Verbesserungen nach der Gabe des Mittels gegeben, habe die "Financial Times" gemeldet. Die Ergebnisse seien anscheinend unabsichtlich öffentlich geworden, und sowohl Gilead als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hätten versucht, Investoren und Öffentlichkeit zu beruhigen, was ihnen nicht gelungen sei.