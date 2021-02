Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang, die für den weiteren Verlauf bedeutsame 55-Tagelinie zu verteidigen, konnten die tags zuvor eingeleitete Aufwärtsbewegung am Dienstag nochmals ausgebaut werden, so die Analysten der Helaba.Inwieweit sich ein neuer Tradingstil, durch das gezielte Kaufen von Aktien oder anderen Assets durch Absprachen in Social-Media-Kanälen durchsetzen werde, bleibe abzuwarten. Die enorme Zahl neu eröffneter Tradingkonten der "neuen Generation" von Tradern, von über einer Million binnen weniger Tage sei die Rede gewesen, lege die Vermutung nahe, dass es in Zukunft verstärkt zu Kursbewegungen kommen werde, welche rational schwer zu begründen sein würden. Wie das Beispiel der in Schieflage geratenen Hedgefonds zeige, könnten davon auch große Adressen betroffen sein. Eine Summe von 70 Milliarden USD an Verlusten, die im Zusammenhang mit GameStop entstanden sein sollten, stehe im Raum.Der DAX habe gestern sein Tageshoch im Bereich der 21-Tageline (13.815) markiert, um letztendlich unterhalb dieser aus dem Handel zu gehen. Damit bleibe der tertiäre Abwärtstrend intakt, während die Trends auf den anderen Zeitebenen weiter positiv zu werten seien. Widerstand gehe zudem von den Marken bei 13.865 und 13.966 aus. Auf der Unterseite seien Supports bei 13.701, 13.618 und 13.569 Punkten zu finden. (03.02.2021/ac/a/m)