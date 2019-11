Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits am Freitag vollzog der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen moderaten Rücksetzer, berichten die Analysten der Helaba.Heute stünden weitere Unternehmensberichte zur Veröffentlichung an. Unter anderem werde dies bei Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF), Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF), Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF), Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF), Grammer (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ), JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN), United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) und OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) der Fall sein. Der DAX werde heute freundlich in den Handel starten.Zuletzt sei beim Blick auf den DAX das zunehmend nachlassende Aufwärts-Momentum augenscheinlich geworden. Hinzu komme eine sich im kurzfristigen Zeitfenster abzeichnende Wendeformation. Denn auf das Hoch vom Donnerstag sei am Freitag ein "Spinning Top" gefolgt, welches gestern durch eine weitere Abwärtskerze bestätigt worden sei. Zudem sei die obere Begrenzung des Time Series Forecast-Channels (13.229) und phasenweise die Strukturmarke bei 13.177 Zählern unterschritten worden. Im Bereich Letztgenannter sei zuvor eine harmonische Bewegung komplettiert worden. Interessant sei die aktuelle Entwicklung auch angesichts der Tatsache, dass auf die vergangene Woche eine 161,8% Fibonacci-Zeitprojektion entfallen sei und der Sentiment Zone Oszillator (SZO) auf Wochenbasis den höchsten Wert seit Mai 2018 markiert habe. Häufig sei in der Vergangenheit nach dem Erreichen derartiger Extremmarken ein Richtungswechsel gefolgt. Um aktuell von einer Wiederholung des Musters auszugehen, sei es aber noch zu früh, zumal die Trends auf allen Zeitebenen noch aufwärts gerichtet seien. Supports würden sich für heute bei 13.234, 13.189, 13.177, 13.130, 13.108 und 13.071 Punkten definieren lassen. (12.11.2019/ac/a/m)