Selbst der langsam erstarkende US-Dollar, derzeit bei einem Kurs von 1,2250 Euro/US-Dollar, habe den Druck nicht vom DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nehmen können. "Weitere Belastungen bahnen sich auch nach den Äußerungen von Präsident Donald

Trump an. Denn er forderte am Donnerstag die Einführung von Strafzöllen auf Aluminium- und Stahlimporte in die USA", erkläre der Finanzmarktexperte.



Allgemein befinde sich Deutschland jedoch konjunkturell nach wie vor auf Kurs. Dies bestätige auch der am Donnerstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex, der sich von 60,30 auf 60,60 verbessert habe. Zudem sei die Arbeitslosigkeit absolut um 22.000 Menschen gesunken, entgegen der Prognose von 15.000.



Die SÜDWESTBANK rechne weiter mit einem Seitwärtstrend des DAX mit Kurskorrekturen nach oben und unten in einer Range von 12.000 bis 12.350 Punkten. Mit Spannung würden die EZB-Zinsentscheidung am nächsten Donnerstag sowie die Wahl in Italien am Wochenende erwartet. (02.03.2018/ac/a/m)





