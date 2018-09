Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Standardaktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im bisherigen Jahresverlauf bei über 7 Prozent im Minus liegt, ist er mit einem Plus von 0,2 Prozent in die neue Handelswoche gestartet, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Es bleibe abzuwarten, inwieweit sich der nicht enden wollende Handelskrieg und die Angst vor einer möglichen Eskalation auf die offenen und exportabhängigen Volkswirtschaften auswirken werde. Der heute um 11 Uhr veröffentlichte Konjunkturindex des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW-Index) werde daher besondere Beachtung finden. Gerechnet werde zum sechsten Mal in Folge mit einem Rückgang der Erwartungskomponente. Solange sich keine Deeskalation der Spirale von Handelsbeschränkungen abzeichne, dürften deutsche Aktien kaum eine langfristige, positive Dynamik an den Tag legen. (11.09.2018/ac/a/m)