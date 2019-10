UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Führungskräfte von Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) würden weiterhin nach Bereichen suchen, in denen Kostensenkungen möglich seien. Nach den jüngsten Berichten erwäge die Bank die Mitarbeiterzahl im Bereich Zinshandel um mindestens 10% zu reduzieren. Das möge nach viel klingen, aber weniger als tausend Menschen seien in der Abteilung beschäftigt, so dass ein Abbau von 10% bedeuten würde, dass weniger als hundert Arbeitsplätze gefährdet seien.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) habe am Montag seine Partnerschaft mit seinem Konkurrenten Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) vorgestellt. Im Rahmen der Partnerschaft werde Microsoft SAP bei der Übertragung seiner Kunden von der lokalen Unternehmenssoftware auf Cloud-Anwendungen unterstützen. Die Partnerschaft sei im dritten Quartal 2019 gestartet worden und habe bereits einen wesentlichen Beitrag zum Ergebnis des dritten Quartals geleistet. Die neuen Cloud-Buchungen von SAP seien im dritten Quartal 2019 um 39% gestiegen und die Microsoft-Partnerschaft solle 19 Prozentpunkte zu dieser Zahl beigetragen haben.



TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) notiere heute nach einem Downgrade bei Morgan Stanley niedriger. Die Bank habe das Rating für die Aktie auf "gleichgewichtig" reduziert. Analysten hätten ihre Entscheidung damit begründet, dass sich das Flugverbot für Boeing 737 MAX-Flugzeuge voraussichtlich länger als erwartet hinziehen werde. Die Bank erwarte wiederum, dass TUI eine schwächere Prognose für das Gesamtjahr 2020 vorlegen werde. Das Kursziel für die in Großbritannien notierten Aktien (TUI.UK) sei auf 1.050 Pence festgelegt worden. (22.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei den europäischen Indices mangelt es zu Beginn der Sitzung am Dienstag an einer gemeinsamen Ausrichtung, so die Experten von XTB.Man könne jedoch ein Muster erkennen: Die Benchmarks aus Westeuropa seien gefallen, während die Indices aus Osteuropa hätten zulegen können. Französische Aktien würden am meisten hinterherhinken, während schwedische Aktien eine Outperformance erzielen würden.