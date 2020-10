Der DAX habe einen Großteil der in den ersten Stunden der heutigen Sitzung erlittenen Verluste wieder zurückgewinnen können. Der deutsche Index sei gefallen und habe den Tiefstand von Ende September bei 12.340 Punkten erreicht. Seit dem Rückgang von heute Morgen habe er wieder über 100 Punkte aufgeholt. Der Index nähere sich einer mittelfristigen Preisspanne bei 12.500 Punkten, und ein Durchbruch darüber könnte die Aussichten für einen Bullenmarkt begünstigen.



Medienberichten zufolge, habe Uber Technologies 1,2 Milliarden Dollar für Free Now, ein von BMW und Daimler geführtes Fahrgemeinschaftsunternehmen, angeboten. Berichten zufolge, sei Daimler dazu bereit, die Hälfte seiner Anteile zu verkaufen, während BMW es vorziehen würde, Uber in das Joint Venture einzuladen, anstatt es an das US-Unternehmen zu verkaufen. Free Now sei der größte Konkurrent von Uber in den wichtigsten europäischen Städten, wie zum Beispiel London.



Monsanto, eine Tochtergesellschaft von Bayer, habe die finale Berufung vor dem französischen Gericht verloren. Der Fall habe das versehentliche Einatmen von Monsantos Unkrautvernichtungsmittel durch einen französischen Landwirt betroffen. Der Landwirt habe gesagt, dass das Unkrautvernichtungsmittel, das später vom französischen Markt verboten worden sei, ihm neurologische Probleme bereitet habe. Ein Urteil könnte mehrere Betroffene dazu ermutigen, Schadensersatz von der Firma zu fordern.



Zalando habe das in Zürich ansässige Software-Unternehmen Fision übernommen. Fision habe eine Body-Scanning-App entwickelt, die es Kunden ermögliche, zu sehen, ob ihnen ihre ausgewählten Kleidungsstücke passen würden, die Sie kaufen möchten. Finanzielle Einzelheiten der Übernahme seien nicht bekannt gegeben worden. (22.10.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices fielen zu Beginn der heutigen Sitzung deutlich, konnten aber bereits einen großen Teil der Verluste wieder zurückgewinnen, so die Experten von XTB.Die Anleger seien nach wie vor verunsichert, ob es in den großen Wirtschaftsnationen wieder zu einer Rückkehr zu strengeren Lockdowns kommen werde. Die abschließende US-Präsidentschaftsdebatte, die über Nacht (3:00 Uhr deutscher Zeit) stattfinden werde, könne kurzfristig als Ablenkung dienen. Dennoch seien die Probleme im Zusammenhang mit dem Coronavirus (neue Rekordwerte sowie der Mangel an neuen Konjunkturpaketen) die Schlüsselfaktoren.