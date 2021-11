Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten FED-Sitzung kletterte der DAX am Dienstag, allen Warnsignalen von technischer Seite zum Trotz, weiter, so Christian Schmidt von der Helaba.Weiterhin stünden auch die Quartalsberichte im Fokus. Überwiegend hätten die Unternehmen mit ihren Q3-Ergebnissen überzeugen können. Allerdings gelte auch hier - wie oben bereits erwähnt -, dass davon bereits vieles eskomptiert sein dürfte. Entsprechend gelte es abzuwarten, ob der DAX in der Lage sein werde, weiteres Aufwärtsmomentum zu entwickeln, um das Allzeithoch bei 16.030 Zählern einem ernsthaften Test zu unterziehen. Im Rahmen der Berichtssaison würden heute die Bücher unter anderen von BMW RATIONAL und NORMA Group geöffnet.Nur den technischen Indikatoren folgend, müsste das kurzfristige DAX-Potenzial weitgehend ausgereizt sein. Vor allem der niedrige ADX - dieser zeige, dass die Trendintensität deutlich zu gering ausfalle - sowie die unterdurchschnittlichen Umsätze bei steigenden Kursen würden dies verdeutlichen, ebenso wie die Tatsache, dass gestern lediglich ein kleiner Teil der DAX-Aktien den Anstieg tragen hätten. Insofern könne unterstellt werden, dass das Fundament des deutschen Aktienmarktes fragil sei. Unterstützungen seien bei 15.750 Punkten und insbesondere im Bereich der 55-, 100- und 144-Tagelinien (15.572 Punkte, 15.601 Punkte und 15.532 Punkte) zu finden. (03.11.2021/ac/a/m)