Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Mittwoch abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe mit einem Plus von 0,1 Prozent geschlossen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sei zuletzt hingegen um mehr als ein Prozent gefallen, ebenso wie der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die gut zweiwöchige Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst eine Auszeit nehmen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent niedriger bei 16.100 Punkten. Damit halte sich der Leitindex über der Marke von 16.000 Punkten und bleibe in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom November bei 16.290 Punkten.In den Blick der Anleger rücke die Geldpolitik der US-Notenbank FED. Am Abend werde das Protokoll der Sitzung der FED von Mitte Dezember veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA habe die jüngste Kursrally an den Aktienmärkten nicht gebremst. "Die Anleger freunden sich mehr und mehr mit dem Szenario einer weniger starken geldpolitischen Unterstützung in diesem Jahr an", habe Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets geschrieben.Seit dem jüngsten Tief des DAX am 20. Dezember bei 15.060 Zählern sei der Index um gut 1.100 Punkte oder mehr als sieben Prozent gestiegen. "Der Jahresauftakt ist geglückt", stelle Börsenexperte Christoph Geyer fest. "Nun ist die alte Topmarke vom November letzten Jahres in Sichtweite gekommen". Der DAX habe nun die Chance, diese Marke in den kommenden Tagen zu erreichen und zu überwinden. Jones Industrial und S&P 500 auf ein Rekordhoch geklettert. Im weiteren Verlauf seien die Gewinne jedoch wieder abgebröckelt. Der marktbreite S&P sei sogar in die Verlustzone gedreht. Zudem hätten die Anleger Technologiewerte nur mit spitzen Fingern angefasst. Die NASDAQ-Indices seien folglich abgesackt. Letztlich habe der Dow den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 36.799,65 Punkte beendet. Der S&P 500 sei nach einem Anstieg bis auf knapp 4.819 Punkte um 0,06 Prozent auf 4.793,54 Zähler gesunken. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 1,35 Prozent auf 16.279,73 Punkte eingebüßt.Auch die großen Gewinner der vergangenen Monate hätten am Dienstag Federn lassen müssen. BioNTech und Pfizer hätten im Zuge der Korrektur bei den Impfstoffaktien nachgegeben. Bei Tesla würden nach der Rally zuletzt Gewinnmitnahmen einsetzen. Zuvor sei das Papier bis knapp an das bisherige Allzeithoch herangelaufen.