Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum wiederholten Mal setzte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit dem Kursbereich bei rund 12.500 Punkten auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Schwäche zu Handelsschluss - inklusive eines Schlusskurses nahezu auf Tagestief - sorge allerdings für einen faden Beigeschmack. Die bereits gestern beschriebene Konstellation im Stundenchart habe sich weiter zugespitzt. So lägen die Glättungslinien der letzten 38, 90 bzw. 200 Stunden (akt. bei 12.488/12.445/12.549 Punkten) mittlerweile noch dichter zusammen als am Vortag. In der Vergangenheit habe diese Konstellation oftmals einen dynamischen Kursimpuls nach sich gezogen. Ein Anstieg über den 200-Perioden-Durchschnitt würde deshalb einen Anstieg bis zur entscheidenden Widerstandszone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.736 Punkten), dem Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte) und dem Abwärtsgap vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) begünstigen. Auf der Unterseite gelte es indes, das Tief vom 22. Februar (12.284 Punkte) zu beachten. Müsse das Aktienbarometer diese Haltemarke preisgeben, würden die Bären wieder am längeren Hebel. Schließlich würde damit die Gefahr steigen, dass die gesamte Erholung seit dem zyklischen Tief bei 12.003 Punkten als klassische Bärenflagge interpretiert werde müsse. (01.03.2018/ac/a/m)