Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat diese Woche ein ordentliches Pensum abgespult, seit der Index die vormalige Range bei 14.132 nach oben verlassen konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index sei bis ca. 14.600 gestiegen.



Der DAX konsolidiere auch heute nur flach und erreiche dabei unterseitig 14.516. Der FDAX oszilliere um den extremen Wochen-Pivot R3 bei 14.562. Nach dem Test von 14.516 liege anschließend abermals ein Hoch bei ca. 14.600 in Rahmen des Möglichen. Dauerhaft, also per Stundenschluss mehr als 14.600 zu erzielen werde heute erneut schwer, wegen der an der Stelle verlaufenden oberen Trendkanalbegrenzung und des bereits überschrittenen Wochen-Pivot R3 Extrempunktes bei XETRA DAX 14.452 bzw. FDAX 14.562. (12.03.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >