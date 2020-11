Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Man traut es sich gar nicht zu sagen, aber beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) geht es weiterhin, und das schon seit 09.11.20, um die Rangebegrenzung 13.297, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch gestern sei der DAX per Tagesschluss nicht darüber hinausgekommen.



Arbeitsthese: Der DAX steige heute bis 13.316/13.333,33 und falle danach bis 13.237 bzw. 13.190. So laute die heutige Hauptthese mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 59%. Der DAX würde dabei also weiter an einer Flaggenformation im Stil der wellentechnischen "abc"-Struktur arbeiten. Ausgehend von 13.237/13.190 bestünden dann Anstiegschancen bis 13.297 und 13.350/13.370. erweitert: Nach Stundenschluss unter 13.173 (XETRA DAX-Stundenwolke + FDAX EMA200/h1) würde der DAX-Richtung 13.050/13.020 und 12.900 abgeben. (27.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



